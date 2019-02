Samsung präsentiert faltbares Smartphone

ⓒYONHAP News

Samsung Electronics hat am Mittwoch in San Francisco das Galaxy Fold, ein faltbares Smartphone präsentiert. Das kann als Startsignal für einen erbitterten Kampf der Hersteller auf dem Gebiet der faltbaren Smartphones betrachtet werden. Die chinesischen Hersteller Huawei und Xiaomi wollen bei der Messe Mobile World Congress (MWC) in der kommenden Woche in Barcelona ebenfalls faltbare Smartphones vorstellen.





Das Galaxy Fold wird nach innen gefaltet. Im zusammengeklappten Zustand hat das Modell ein 4,6 Zoll großes Display auf der Außenseite. Aufgeklappt verfügt das Smartphone über ein 7,3 Zoll Display. Zusammengeklappt kann das Gerät wie ein normales Smartphone benutzt werden, aufgeklappt wie ein Tablet-Computer. Was der Außenbildschirm zeigt, wird auf dem Innen-Display weiter gezeigt, wenn das Gerät aufgeklappt wird. Ein Multitasking ist möglich, auf dem Innen-Display können drei Applikationen gleichzeitig betrieben werden.





Wie verlautete, würden die faltbaren Smartphones von Huawei und Xiaomi nach außen gefaltet. Das heißt, dass kein gesondertes Display auf der Außenseite erforderlich ist, da sich der Bildschirm auch im zusammengeklappten Zustand an der Außenseite befindet. Diese „Outfolding“-Methode lässt sich leichter umsetzen als die „Infolding“-Version wie beim Modell von Samsung. Samsung erläuterte, dass das Galaxy Fold wie ein Buch sanft aufgeklappt werden kann und vollständig zusammengeklappt wird. Es komme auch zu keiner Deformation, nachdem das Gerät hunderttausendmal auf- und zugeklappt worden ist.





Wichtig sind auch die Dicke, das Gewicht und die Batterieleistung. Ein faltbares Smartphone könnte beim Kunden nur ankommen, wenn es in diesen Punkten von normalen Smartphones nicht abweicht. Samsung veröffentlichte die Dicke und das Gewicht des Galaxy Fold nicht. Es hieß, dass aus einem neuen Material ein Display entwickelt worden sei, das halb so dünn wie bisherige Produkte sei. Das Gerät verfügt über zwei Akkus mit 4.380 mAH Leistung. Es gibt Bedenken, ob die Battriekapazität für die Nutzung multimedialer Inhalte auf dem großen Bildschirm ausreichen würde.





Beobachter gehen davon aus, dass sich faltbare Smartphones nicht so schnell verbreiten würden. Die Verbraucher sind an dieses neue Nutzerinterface noch nicht gewöhnt, auch fehle es noch an Applikationen speziell für die faltbaren Smartphones.