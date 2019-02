Präsident Moon führt Spitzengespräch mit Kronprinz der VAE

ⓒYONHAP News

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind für Südkorea der wichtigste Partner im Nahen Osten. Beide Länder unterhalten eine spezielle strategische Partnerschaft. Die VAE sind eine Föderation aus sieben Emiraten. Das Land verfügt über das welweit drittgrößte Erdölvorkommen und das viertgrößte Erdgasvorkommen. Die VAE arbeiten frühzeitig an einer Überlebensstrategie für die Zeit, in der das Ölvorkommen erschöpft sein wird. Dubai erzielt mit seiner Strategie für die Entwicklung zu einem Geschäftszentrum in Nahost ein kräftiges Wachstum, ohne auf Erdöl angewiesen zu sein. Gemäß der Strategie unterhält Dubai eine aktive wirtschaftliche Kooperation mit Südkorea.





Die VAE zählen zu den führenden Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) und halten an einem prowestlichen Kurs fest. Das Land setzt sich auch für die Stärkung der Wehrkraft ein und ist unter den GCC-Mitgliedern die zweitstärkste Militärmacht hinter Saudi-Arabien. Daher haben die VAE großen Einfluss in Nahost. Die Verstärkung der Zusammenarbeit mit Südkorea im Militärbereich und der Rüstungsindustrie wird auf diese staatliche Strategie zurückgeführt.





Südkorea und die VAE haben seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1980 ihre Kooperation ständig ausgebaut und weiter entwickelt. Als dessen Folge wurden sie nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch auf den Gebieten Verteidigung und Sicherheit wichtige Partner. Dank des Baubooms gemäß der vom Öl unabhängigen Entwicklungsstrategie erhalten koreanische Baufirmen viele Aufträge in den VAE. Beim Auftragsvolumen der südkoreanischen Baubranche war das Land häufig der größte Auftraggeber.





Die Beziehungen zwischen Südkorea und den VAE erreichten anlässlich des Vertrags über den Bau eines Atomkraftwerks in den VAE eine höhere Stufe. Der 20 Milliarden Dollar schwere Vertrag stellte den ersten AKW-Export Südkoreas dar. Südkorea beteiligt sich auch an der Erschließung von Ölfeldern in dem nahöstlichen Land. Seit 2011 ist eine südkoreanische Truppeneinheit in den VAE stationiert.





Die Beziehungen zwischen Südkorea und den VAE werden nun auch auf Hochtechnologiebereiche wie Halbleiter und künstliche Intelligenz erweitert. Beide Länder entwickeln sich zu füreinander strategisch wichtigen Partnern.