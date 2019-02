Indien geift mit Luftschlag Terrorcamp in Pakistan an

© YONHAP News

Indien hat nach eigenen Angaben ein Terrorcamp in Pakistan angegriffen. Ein Vertreter der indischen Luftwaffe teilte der Nachrichtenagentur ANI gegenüber mit, dass am frühen Morgen des gestrigen Dienstag Mirage Kampfflugzeuge in den pakistanischen Luftraum eingedrungen und Bomben an der „Line of Control“, der Grenze in Kaschmir, abgeworfen haben. Durch den Angriff sei ein Terrorcamp vollständig zerstört worden.





Durch den Angriff eskaliert der Konflikt zwischen beiden Staaten, der neulich nach einem Selbstmordanschlag in Kaschmir erneut aufgelodert war. Das pakistanische Militär teilte mit, die indische Luftwaffe habe den pakistanischen Luftraum und den für Kaschmir vereinbarten Waffenstillstand verletzt.





Der Luftangriff war offenbar eine Vegeltung für den Anschlag eines Selbstmordattentäters in Kaschmir am 14. Februar, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitkräfte ums Leben kamen. Die in Pakistan ansässige islamistische Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed hatte sich damals zu dem Anschlag bekannt.





Indien behauptete, die Regierung in Pakistan habe bei dem Anschlag die Fäden gezogen. Neu-Delhi drohte mit Vergeltung. Premierminister Narendra Modi sagte, dass eine militärische Antwort erwogen werde. Er habe dem Militär die volle Autorität darüber gegeben, frei zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort der Militärschlag stattfinden solle.





Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indien und seiner Aufteilung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 streiten die beiden Länder um die Herrschaft in Kaschmir. Der Bundesstaat Jammu und Kaschmir ist der einzige indische Bundesstaat mit einer mehrheitlich islamischen Bevölkerung. Dort ereignen sich seit den 1980ern wiederholt Anschläge durch Terrororganisationen, die die Unabhängigkeit von Indien oder Zugehörigkeit zu Pakistan fordern.