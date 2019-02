US-Navy schickt erneut Kriegsschiffe durch Taiwanstraße

© YONHAP News

US-Kriegsschiffe sind erneut durch die Taiwanstraße gefahren. Laut der „Southchina Morning Post“ durchkreuzten zwei Aegis-Zerstörer der US-Pazifikflotte am Montag die strategischen Wasserwege zwischen China und Taiwan. Es war die zweite Durchfahrt in diesem Jahr und fünfte seit der Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Pentagon-Sprecher David Eastburn sagte, die Durchfahrt durch die Taiwanstraße zeige das Engagement der USA für einen freien und offenen Indo-Pazifik.





Beobachtern nach könne das Vorgehen der USA zu weiteren Spannungen mit China führen, das gegenüber Taiwan auf eine Ein-China-Politik besteht. Taiwan selbst sieht die Durchfahrt der US-Zerstörer als ein Zeichen der Unterstützung aus Washington angesichts des wachsenden Konflikts zwischen Taipeh und Peking.





Die Volksrepublik baut ihrerseits ihre Militärpräsenz in der Taiwanstraße aus. Laut dem Sender Fuji TV seien ein Raketenzerstörer und zwei Flottenbegleiter der chinesischen Marine am Sonntag durch die 200 Kilometer lange Taiwanstraße gefahren und hätten Stärke im nordostasiatischen Raum demonstriert.





Unterdessen haben US-Senatoren schärfere Maßnahmen in der Debatte um die Sicherheit der Netzwerktechnik von Huawei gefordert und China zusätzlich provoziert. Elf Senatoren forderten in einem Schreiben an das Energie- und Heimatschutzministerium, auch Solaranlagen des chinesischen Netzausrüsters in den USA zu verbieten. Konkret sollte die Nutzung von Solarzellenprodukten verboten werden, zu denen auch als „Wechselrichter“ bezeichnete Steuersysteme gehören.