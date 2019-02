Internationaler Gerichtshof: Briten sollen Chagos-Archipel an Mauritius zurückgeben

© YONHAP News

Der Internationale Gerichtshof hat in einem Urteil am Montag den britischen Souveränitätsanspruch auf den Chagos-Archipel als völkerrechtswidrig eingestuft. Die britische Regierung wird aufgefordert, die Inselgruppe im Indischen Ozean an Mauritius zurückzugeben.





Der Chagos-Archipel ist ein britisches Überseegebiet und der letzte verbliebene Teil des Britischen Territoriums im Indischen Ozean. Der Archipel liegt etwa 2.150 km von Mauritius entfernt und 500 Kilometer südlich der Malediven.





Das Königreich Großbritannien hatte den Chagos-Archipel zuerst den Seychellen und später Mauritius zugeordnet, nachdem es 1814 die Hoheit über die Inselgruppe erlangt hatte. 1965, kurz vor der Unabhängigkeit Mauritius, gliederte Großbritannien den Archipel aus der bisherigen Verwaltung mit Mauritius aus. Die Vereinten Nationen forderten Großbritannien auf, die Inseln gemeinsam mit Mauritius in die Unabhängigkeit zu entlassen, Chagos blieb jedoch weiterhin britisches Territorium.





Die rund 1.500 Inselbewohner wurden zwischen 1967 und 1973 zwangsumgesiedelt, um die Inselgruppe menschenleer den USA übergeben zu können. Auf der Insel Diego Garcia errichteten die USA ihre größte Militärbasis im Indischen Ozean. Mauritius erhebt jedoch weiterhin Anspruch auf den Archipel. Seit den 1990er Jahren versuchen zudem die früheren Inselbewohner vor britischen Gerichten ihr Recht auf eine Rückkehr zu erstreiten.





Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs wurde gemäß einer Resolution der Vereinten Nationen gefällt. Die UNO-Vollversammlung hatte 2017 den ICJ zu einem beratenden Urteil in der Streitfrage aufgefordert. Auch Frankreich und Deutschland hatten mit ihrer Enthaltung die Resolution faktisch unterstützt. Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs ist für Großbritannien nicht bindend. Die Regierung in London teilte mit, das Urteil ernst nehmen und überdenken zu wollen.