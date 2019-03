© YONHAP News

Für mich ist es gar keine Frage: Die Königin aller Fortbewegungsmittel durch Südkorea ist eindeutig der Hochgeschwindigkeitszug. Schneidig und elegant in Form, fährt der KTX viele der Hauptreisedestinationen an. Zuverlässig, angenehm und mit über 300 Kilometern pro Stunde extrem schnell. Grund genug also, ihm eine eigene Sendung zu widmen.