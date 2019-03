Lee Sora _ Song Request

Draußen regnet es schon wieder. An so einem Tag denke ich immer an dich und ich kann nicht einschlafen





In meinem Zimmer herrscht Stille und wegen des einsamen Herzklopfens werde ich verrückt





So I turn on my radio, fremde Stimmen sind zu hören





And on the radio, die traurigen Geschichten scheinen von mir zu erzählen





Ein Lied, das mich in der traurigen Nacht zum Lachen bringt und ihn vergessen lässt





Ein Lied, das statt mir in der drückenden Nacht weint und ihn vergessen lässt













떠오르다 aufkommen, an die Oberfläche kommen, denken an, sich erinnern an

네가 떠올라 Ich denke an dich, ich erinnere mich an dich, die Gedanken an dich kommen mir auf

잠이 오다 man ist schläfrig, man ist müde, man will einschlafen

잠이 오지 않다 man kann nicht einschlafen