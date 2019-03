Trump bittet Moon um aktive Vermittlerrolle

ⓒ KBS News

Der zweite Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Demnach gilt das Augenmerk auf die Vermittlerrolle von Südkoreas Präsident Moon Jae-in. US-Präsident Donald Trump bat in einem Telefongespräch mit Moon nach dem Gipfel in Hanoi um eine aktive Vermittlerrolle.





Die Aufmerksamkeit richtet sich unter anderem darauf, ob sich Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erneut treffen werden. Moon und Kim kamen am Waffenstillstandsort Panmunjom zusammen, als der erste Nordkorea-USA-Gipfel im vergangenen Jahr abgesagt zu werden drohte. Es ist denkbar, dass Kim zu einem Gegenbesuch nach Seoul kommt oder dass beide wieder am Waffenstillstandsort zusammenkommen.





Ursprünglich war davon ausgegangen, dass Kim im März oder April Südkorea besuchen wird, unter der Voraussetzung, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel erfolgreich abgeschlossen wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse bei diesem Gipfel sollten beide Koreas darüber diskutieren, wie sie ihre Kooperation vertiefen und entwickeln würden. Deshalb halten es Beobachter angesichts des gescheiterten Gipfels in Hanoi für eher unwarhscheinlich, dass Kim Südkorea besucht. Eine eventuelle Zusammenkunft zwischen Moon und Kim wird sehr wahrscheinlich in Panmunjom stattfinden. Die Entsendung eines Sondergesandten könne auch erwogen werden, sollte es Schwierigkeiten für einen weiteren Korea-Gipfel geben, heißt es.





Sollte Moon zwischen Nordkorea und den USA vermitteln, wird es seine Aufgabe sein, die Forderungen beider Länder einander anzupassen. Hiefür gibt es jedoch keinen großen Spielraum. Beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel wurde offenbart, dass große Differenzen zwischen beiden Seiten herrschen.





Die USA forderten zusätzliche Maßnahmen zur Denuklearisierung neben dem Abbau des Atomkomplexes in Yongbyon, während Nordkorea eine Sanktionsaufhebung verlangte. Angesichts der Schierigkeiten aufgrund der Sanktionen würde eine teilweise Sanktionslockerung Nordkorea wohl nicht zufriedenstellen.