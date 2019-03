Präsident Moon präsentiert Vorschlag für neues Regime der koreanischen Halbinsel

ⓒ YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seinen Plan für ein neues Regime der koreanischen Halbinsel praesentiert. Dieses stellt ein dauerhaftes Friedensregime dar, bei dem beide Koreas und die USA mitwirken. Die Idee setzt selbstverständlich die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik voraus.





Sollte die Denuklearisierung voranschreiten, wuerden Süd- und Nordkorea laut Moons Plan einen gemeinsamen Wirtschaftsausschuss gründen und nach gemeinsamem Wohlstand streben. Die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen wird zur Normalisierung der Beziehungen Nordkoreas mit den USA und mit Japan führen. Dadurch soll eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung in Nordostasien geschaffen werden.





Moon betonte unter anderem zwei Aspekte: Erstens, das neue Regime der koreanischen Halbinsel stellt eine Ordnung unter Südkoreas Federführung dar. Zweitens, das neue Regime der koreanischen Halbinsel wird eine neue Dynamik für das Wirtschaftswachstum in Eurasien werden. Frieden auf der koreanischen Halbinsel werde über Süd- und Nordkorea hinaus zu einem Wachstumsmotor für Nordosatsien, den südostasiatischen Staatenbund ASEAN und Eurasien.





In Bezug auf eine Gemeinschaft für Frieden und wirtschaftliche Kooperation brachte Moon innerkoreanische Touren ins Geumgang-Gebirge und den innerkoreanischen Industriepark Kaesong zur Sprache. Er teilte mit, mit den USA über eine Wiederaufnahme beider Projekte zu konsultieren. Er äußerte auch die Bereitschaft, Heimatbesuche von Südkoreanern, die aus Nordkorea stammen, zu verwirklichen.





Ursprünglich war erwartet, dass Moon anhand der Ergebnisse des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels Maßnahmen für bahnbrechende Fortschritte bei der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation präsentieren wird. Die verfehlte Einigung in Hanoi dämpfte jedoch die Stimmung. Trotzdem will Moon unverändert an seinem Konzept für ein neues Regime der koreanischen Halbinsel festhalten. Die Rolle Südkoreas wurde eher wichtiger. Moon beteuerte, den Aufbau eines dauerhaften Friedensregimes unter allen Umständen zu verwirklichen.