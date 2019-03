Früherer Premier wird Oppositionschef

ⓒYONHAP News

Der frühere Ministerpräsident Hwang Kyo-ahn ist an die Spitze der größten Oppositionspartei gewählt worden. Auf ihrem Parteitag am Mittwoch wählte die Freiheitspartei Koreas (LKP) Hwang mit 50 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Bürgermeister von Seoul Oh See-hoon erhielt 31,1 Prozent und der Abgeordnete Kim Jin-tae 18,9 Prozent der Stimmen.





Der LKP-Vorsitz ist vakant, seitdem Parteichef Hong Jun-pyo wegen einer herben Niederlage bei den Kommunalwahlen 2018 zurückgetreten war. Danach hatte Kim Byung-joo als Krisenchef die Parteiführung übernommen.





Hwang sagte in seiner Rede nach der Wahl, er werde auf einen langen Marsch für einen überragenden Sieg bei den Parlamentswahlen 2022 und für einen Regierungswechsel aufbrechen. Er werde die Flagge der Erneuerung in die Höhe halten und sich für eine große Union der liberalen Rechten einsetzen.





Hwang war seit 1981 längere Zeit als Staatsanwalt tätig, bis er von der damaligen Präsidentin Park Geun-hye 2013 zum Justizminister ernannt wurde. Als Justizminister bewirkte er beim Verfassungsgericht ein Urteil zur Auflösung der Vereinigten Progressiven Partei. Noch während der Amtszeit von Ex-Präsidentin Park wurde er zum Ministerpräsidenten ernannt. Nachdem Park infolge eines Korruptionsskandals von der Nationalversammlung von ihren Aufgaben suspendiert und später ihres Amtes enthoben wurde, übernahm Hwang ihre Amtsgeschäfte interimistisch bis Mai 2017.





Der neue Parteichef steht vor der nicht einfach zu bewältigenden Aufgabe, das zerstrittene konservative Lager wieder aufzurichten. Hwang ist jedoch als ehemaliger Ministerpräsident der Park-Regierung sowohl extern als auch intern scharfer Kritik ausgesetzt.