100 Millionen Klicks für neuntes Musikvideo von EXO

© SM Entertainment

Das Musikvideo für EXOs „Tempo“ erzielte auf YouToube 100 Millionen Aufrufe und ist damit das neunte Musikvideo der Gruppe, dem dies gelang.





„Tempo“ stammt aus EXOs fünftem Album „Don’t Mess Up My Tempo”, das im November 2018 herauskam. Das Album schaffte es in den Billboard 200 auf Platz 23 und stand nach seiner Veröffentlichung in 48 Ländern an der Spitze der iTunes Albumcharts.





Das Musikvideo für „Tempo“ ist nun das neunte Musikvideo der Gruppe mit über 100 Millionen Klicks. Drei Musikvideos der Gruppe schafften es bisher, die 200-Millionen-Marke zu knacken.