Profgolferin Park Sung-hyun gewinnt HSBC Women’s World Championship

Profigolferin Park Sung-hyun hat die HSBC Women’s World Championship im Sentaso Golf Club in Singapur gewonnen. Die Koreanerin siegte mit 15 unter Par, nachdem sie sich in der Finalrunde mit acht Schlägen unter Par vor der führenden Thailänderin Ariya Jutanugarn an die Spitze gesetzt hatte. Bis zur dritten Runde hatte Park hinter der Weltrangistenersten mit vier Schlägen zurückgelegen. Am letzten Turniertag schaffte sie neun Birdies und einen Bogey und drehte das Spiel noch um.





Park Sung-hyun erzielte 15 unter Par bei 273 Schlägen und gewann mit zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmännin Lee Min-ji. Ihre Schlagkraft und Präzision ähnelten ihrem Vorbild Tiger Woods auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nach ihrem Triumph in Sentosa sagte die Golferin, sie sei erfüllt gewesen von der Energie des Tigers. Die 25-Jährige spricht aufgeregt darüber, wie sie ihrem Idol vor einigen Wochen bei einer Werbeaufnahme begegnete. Nach dem überraschenden Treffen sprach sie davon, dass sie Tiger-Energie bekommen habe und dass sie für das laufende Jahr sehr zuversichtlich sei.





Für den Sieg in Sentaso nahm Park Sung-hyun ein Preisgeld in Höhe von 225.000 Dollar entgegen. Die 25-Jährige hat damit insgesamt sechs LPGA-Turniersiege auf dem Konto. 2017, im Jahr ihres Debüts, feierte sie ihren ersten Triumph bei den US-Open.