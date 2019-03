Südkorea und USA stellen gemeinsame Übungen Key Resolve und Foal Eagle ein

ⓒYONHAP News

Südkorea und die USA haben beschlossen, ihre gemeinsamen Frühjahrsmanöver Key Resolve und Foal Eagle nicht mehr abzuhalten. Beide Übungen zählen neben Ulchi Freedom Guardian (UFG) zu den drei wichtigsten Gemeinschaftsübungen Südkoreas und der USA. UFG wurde letztes Jahr verschoben. Das heißt, dass alle drei Übungen entweder beendet oder verschoben wurden. Beide Länder machten deutlich, dass mit dem Schritt die diplomatischen Bemühungen um den Abbau militärischer Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und die Denuklearisierung unterstützt werden sollen. Nordkorea und die USA konnten zwar beim Gipfel in Hanoi keine Einigung erzielen, die Verteidigungsbehörden wollen jedoch Beistand leisten, damit der Schwung für den Dialog aufrechterhalten werde, heißt es.





Key Resolve ist eine Stabsrahmenübung, die der Verteidigung dienen soll. Dabei wird beispielsweise geübt, in einem Krisenfall auf der koreanischen Halbinsel US-Soldaten aus Übersee effektiv einzusetzen. Bei einer Stabsrahmenübung werden Truppen nicht tatsächlich mobilisiert. Die Übung basiert auf Simulationen. Bei Key Resolve wird simuliert, dass Nordkorea eine lokal begrenzte Provokation verübt, was zu einem totalen Krieg führt. Nach einer Entscheidung der Verteidigungsbehörden Südkoreas und der USA wird Key Resolve in die Übung „Dong Maeng“ umgewandelt.





Foal Eagle ist ein Feldmanöver, das gemeinsam mit Key Resolve abgehalten wird. Hierfür werden Soldaten und Kriegsgeräte mobilisiert, um Operationen durchzuführen. Foal Eagle findet gewöhnlich gleichzeitig mit Key Resolve statt und dauert nach dem Abschluss von Key Resolve mehr als einen Monat an. Dabei werden strategische Waffen der US-Armee wie ein nuklear getriebener Flugzeugträger und strategische Bomber mobilisiert. Foal Eagle wird nun vollständig abgeschafft und durch Übungen in den Teiltruppen ersetzt. Daher wird erwartet, dass das US-Militär keine strategischen Waffen auf der koreanischen Halbinsel mehr einsetzen wird.





Ulchi Freedom Guardian ist ein Sammelbegriff für die Übung Ulchi und die Übung Freedom Guardian. Freedom Guardian ist eine Stabsrahmenübung zur Verteidigung, die parallel zur Ulchi-Übung stattfindet. Ulchi ist eine Übung auf Regierungsebene zur Vorbereitung auf einen nationalen Notstand. Daran nehmen Behörden, Gebietskörperschaften und auch private Unternehmen teil.





Südkorea und die USA halten über das ganze Jahr verschiedene weitere Gemeinschaftsübungen ab. Dazu zählen die Luftmanöver Max Thunder, Vigilant Ace und Buddy Wing. KMEP, Gemeinschaftsübungen der Marineinfanterien gegen lokale Provokationen, finden fast 20 Mal im Jahr statt. Eine Übung zur Warnung gegen Nordkoreas Raketen wird unregelmäßig durchgeführt, daran nimmt auch Japan teil.





Diese verschiedenen Übungen dienen unter anderem der Aufrechterhaltung der Abschreckung. Damit soll verhindert werden, dass wieder ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel ausbricht. Für die Verteidigung Südkoreas sind die gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA zuständig. Für eine wirksame Verteidigung müssen sich deshalb die Truppen beider Länder kontinuierlich aufeinander abstimmen.





Nordkorea reagiert empfindlich auf gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA und kritisiert sie als militärische Bedrohung. Grund ist, dass strategische Waffen der US-Armee für wichtige Manöver mobilisiert werden. Damit könnten wichtige Stätten Nordkoreas unmittelbar getroffen werden oder die Bewegungen beim nordkoreanischen Militär beobachtet werden. Daher hat Nordkorea bei jeder Gelegenheit verlangt, dass die US-amerikanisch-südkoreanischen Übungen gestoppt werden.