Erstmals fünften Tag in Folge Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen

ⓒKBS News

Südkorea hat den fünften Tag in Folge Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen.





Feinstaub ist ein von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation bestimmtes Karzinogen der Gruppe 1. Das ist der Grund, warum sich die Regierung und Gebietskörperschaften für die Feinstaubreduzierung einsetzen.





Die Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung werden ergriffen, wenn über einen bestimmten Zeitraum eine hohe Feinstaubkonzentration herrscht. In der Hauptstadtregion, nämlich Seoul, Incheon und Gyeonggi, gibt es drei Kriterien: Das erste ist, dass der durchschnittliche Feinstaubwert an einem Tag 50 Mikrogramm pro Kubikmeter übertrifft und der Durchschnitt am folgenden Tag voraussichtlich ebenfalls über diesem Richtwert liegen wird. Das zweite Kriterium ist, dass in einem Gebiet eine Warnung ausgegeben wird und dass am folgenden Tag die durchschnittliche Konzentration voraussichtlich den Richtwert übertreffen wird. Das letzte ist die Vorhersage, dass die durchschnittliche Konzentration am folgenden Tag bei mehr als 75 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen werde. Sollte eine dieser Bedingungen mit Stand von 17 Uhr des betreffenden Tags in mindestens zwei von den drei Orten vorliegen, werden in der gesamten Hauptstadtregion Notmaßnahmen in Kraft gesetzt.





Zu den Maßnahmen zählt ein Fahrverbot für Fahrzeuge der Abgasklasse 5. Es gibt fünf Abgasklassen je nach Kraftstoffart, Produktionsjahr und Ausmaß der Emissionen von Schadstoffen wie Stickstoffoxiden. Zur Klasse 5 gehören alte Fahrzeuge, die am stärksten Abgase emittieren. Eine weitere Maßnahme ist die Schließung der Parkplätze der Behörden und öffentlicher Institutionen. Damit werden Beschäftigte aufgefordert, ihre Autos zu Hause stehen zu lassen.





Auf Baustellen, wo in großen Mengen Staub entsteht, soll kürzer gearbeitet werden. Im Falle von Bauarbeiten im Auftrag von Behörden soll die Arbeitszeit verkürzt werden. Bei privaten Bauprojekten soll die Arbeitszeit anders geregelt werden. Bei Luftschadstoffe emittierenden Einrichtungen wird entweder die Leistung gedrosselt oder eine kürzere Arbeitszeit empfohlen. Dazu zählen Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.





Feinstaub ist ein Teilchen mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer (PM 10). Bei einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer (PM 2,5) handelt es sich um Ultrafeinstaub. PM 2,5 entspricht nur einem Zwanzigstel oder Dreißigstel der Dicke eines menschlichen Kopfhaares.





Feinstaub entsteht unter anderem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Erdöl. Das heißt, dass Fahrzeuge und Fabriken wichtige Emittenten sind. In Südkorea stammt laut Untersuchungen Feinstaub zu einem großen Teil aus China, daher lässt sich das Problem allein mit im Inland ergriffenen Maßnahmen nicht vollständig lösen. Trotzdem greift das Land zu Notmaßnahmen gegen Feinstaub, um mindestens für etwas Linderung zu sorgen. Diesbezüglich gibt es Kritik, dass die Regierung gegenüber China ihre Meinung nicht deutlich genug äußere und stattdessen nur den eigenen Bürgern Unbequemlichkeiten auferlege.





Feinstaub besteht aus Schadstoffen seiner Herkunftsregion. Bei Feinstaub in Südkorea macht ein Klumpen aus Luftschadstoffen wie Sulfat und Nitrat mit 58,3 Prozent den größten Anteil aus. Diese Stoffe gelangen durch die Atemwege in die Lunge und bewegen sich über die Blutgefäße im Körper. Das kann fatale gesundheitliche Folgen haben, nicht selten entstehen dadurch tödliche Krankheiten.