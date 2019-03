Nordkoreas Machthaber besucht Vietnam

© YONHAP News

Kim Jong-un, der Vorsitzende von Nordkoreas Kommission für Staatsangelegenheiten besucht Vietnam. Erstmals seit 55 Jahren besucht damit ein nordkoreanischer Führer Vietnam. Der Staatsgründer Kim Il-sung hatte das Land zuletzt 1964 besucht. Zwar stehen die Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi im Zentrum des Augenmerks, doch Kims Besuch in Vietnam kann zu einem wichtigen Wendepunkt für die Wiederherstellung der Freundschaftsbeziehungen werden. Kommentator Lee Jong-hoon sagt zur Geschichte der Beziehungen zwischen Nordkorea und Vietnam:





Der Besuch von Nordkoreas Machthaber in Vietnam wird dazu beitragen, die entfremdeten Beziehungen wiederherzustellen. Nordkorea und Vietnam sind beide sozialistische Staaten, Nordkorea hatte Truppen in den Vietnamkrieg geschickt. Sie können daher als Blutsverbündete bezeichnet werden. Doch entfernten sie sich voneinander, als Vietnam eine Reform- und Öffnungspolitik vorangetrieben hatte und 1992 mit Südkorea und 1994 mit den USA diplomatische Beziehungen aufnahm. Berichten zufolge war der Sohn eines früheren nordkoreanischen Botschafters in Vietnam in die Ermordung von Kim Jong-nam verwickelt, des Halbbruders des Machthabers. Die diplomatischen Beziehungen standen einst kurz vor dem Abbruch. Der Umgang mit Vietnam könnte für Kim eine politische Belastung gewesen sein. Diese kann er durch seinen Besuch bis zu einem gewissen Grad verringern.





Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung hatte Vietnam 1958 und 1964 besucht. 1950 hatten beide Länder diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Nach einer Phase der Entfremdung wollen Nordkorea und Vietnam wieder enger zusammenrücken. Dies erregt insofern Interesse, als Nordkorea dem vietnamesischen Modell nacheifern könnte. Die Anreise des nordkoreanischen Machthabers mit dem Zug bekam viel Medienaufmerksamkeit. Lee sagt zu den Hintergründen der Entscheidung:





Kim zielte mit der langen Zufahrt offenbar sowohl auf die Menschen im eigenen Land als auch im Ausland ab. Nach außen hin verstärkte er seine Präsenz, weil über die Zugreise live berichtet wurde. Er fuhr auf dem Weg nach Vietnam durch China und zeigte damit, dass China ihm besondere Berücksichtigung zuteil werden lässt. Auch ist dies eine Botschaft an die USA, dass er Peking auf seiner Seite hat. Auf diese Weise versucht er, die Oberhand in den Verhandlungen mit den USA zu erlangen. Nach innen lautete die Botschaft an sein Volk offenbar, dass er über eine gesicherte Machtgrundlage verfügt und sich auch im Falle einer längeren Abwesenheit über innenpolitische Probleme keine Sorgen machen muss.





Ein Flug von Pjöngjang nach Hanoi dauert rund fünf Stunden. Doch Kims Sonderzug war vom 23. bis 26. Februar 66 Stunden lang unterwegs. Bei seiner Ankunft am Bahnhof Dong Dang in Vietnam wurde er von hohen Beamten und einer Ehrengarde empfangen. Nach seinem Gespräch mit Trump wird Kim bis zum 2. März einen offiziellen Freundschaftsbesuch in dem Land absolvieren.





Für Nordkorea hat Vietnam verschiedene Bedeutungen. Auch Trump sagte bereits, dass Nordkorea genauso wie Vietnam gedeihen könne, sollte es nuklear abrüsten. Südkorea hat als größter oder zweitgrößter Investor eine bedeutende Rolle für das vietnamesische Wirtschaftswachstum gespielt. Das vietnamesische Modell könnte auch auf Nordkorea angewandt werden und Kim Jong-un ist sich dessen bewusst. Er könnte den Besuch als Gelegenheit nutzen, um mehr über die Reformen zu lernen.





Zunächst war ein Staatsbesuch geplant, doch wurde angesichts der Bedeutung des Nordkorea-USA-Gipfels schließlich ein Freundschaftsbesuch vorangetrieben. De facto entspricht Kims Besuch in Vietnam aber einem Staatsbesuch. Der Machthaber zeigt mit der Visite sein Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Gruppe von Delegationsmitgliedern, darunter O Su-yong, der in der Arbeiterpartei für Wirtschaftsangelegenheiten zuständig ist, besuchte am Mittwoch die bei Touristen beliebte Halong Bay und die Industriestadt Hai Phong.





Es gibt Berichte über ein großes Interesse des nordkoreanischen Führers an der Entwicklung der Ostküstenstadt Wonsan. Diese soll zu einer Sondertourismuszone entwickelt werden, indem sie mit dem Geumgang-Berg-Tourprogramm verknüpft wird. Hai Phong ist eine Sonderwirtschaftszone und ein zollfreies Gebiet. Der frühere nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il soll laut Berichten bereits mit dem früheren südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung über die Entwicklung der Westküsten-Hafenstadt Nampo gesprochen haben. Nordkorea könnte dort einen Industriekomplex bauen wollen und von Hai Phong, der führenden Hafen- und Industriestadt in Vietnam, lernen wollen.





Nordkorea scheint Interesse an Vietnams Markreformen zu haben, die Doi Moi genannt werden. Obwohl Vietnam und die USA einst Feinde waren, hoben die USA ihre Sanktionen 1986 auf, nachdem Vietnam seine Reformen eingeleitet hatte. Vietnam konnte daraufhin viele ausländische Direktinvestitionen anlocken und sich rasch zu einem Produktionsstandort entwickeln. Das Ergebnis ist ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum in den vergangenen 20 Jahren, mit jährlichen Wachstumsraten von über sechs Prozent. Auch Nordkorea könnte nach dem Gipfel eine eigene Version des Doi Moi anstreben.





Nach dem Gipfel wird Nordkorea wahrscheinlich eine Politik der Reform und Öffnung vorantreiben. Vietnam könnte zum Vorbild für die wirtschaftliche Entwicklung werden. Die große Delegation, die den nordkoreanischen Machthaber begleitet, kann in diesem Zusammenhang gesehen werden. Nach meiner Einschätzung will Kim Jong-un seine Vision für die wirtschaftliche Entwicklung in Vietnam auf konkretere Weise zeigen. Dies wird einen großen Einfluss auf die nordkoreanische Gesellschaft haben.





Inwieweit Nordkorea dem vietnamesischen Beispiel folgen kann, indem es die Beziehungen zu den USA verbessert und eine Reformpolitik einleitet, bleibt abzuwarten. Doch kündigen der Nordkorea-USA-Gipfel und Kims Besuch in Vietnam wichtige mögliche Veränderungen an.