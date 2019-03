Südkorea erteilt drei neuen Billig-Airlines Geschäftslizenzen

ⓒ YONHAP News

Die Regierung hat drei neuen Billigfluggesellschaften Geschäftslizenzen erteilt. Damit wurden erstmals seit der Zulassung von Air Seoul im Jahr 2015 wieder neue Fluggesellschaften zugelassen. Die Zahl der einheimischen Airlines stieg damit auf zwölf. Es wird erwartet, dass anlässlich der Neuzulassungen der Wettbewerb zum Vorteil der Verbraucher gefördert werde. Jedoch sind auch besorgte Stimmen über einen möglichen Personalmangel und Geschäftsschwierigkeiten der bereits existierenden Billig-Airlines zu hören.





Neu zugelassen wurden Fly Gangwon, Aero K und Air Premia. Fly Gangwon nutzt den Internationalen Flughafen Yangyang als Heimatflughafen, Aero K den Internationalen Flughafen Cheongju. Air Premia nutzt den Internationalen Flughafen Incheon als Stützpunkt und will sich auf Mittel- und Langstreckenflüge spezialisieren. Die Erteilung der Geschäftslizenzen ist an die Bedingung geknüpft, dass drei Jahre lang an den Heimatflughäfen festgehalten wird. Bei der Prüfung fanden nämlich neben den allgemeinen Bedingungen die Basisflughäfen besondere Berücksichtung. Eine Rolle spielte die Erwartung, dass die Flughäfen Yangyang und Cheongju belebt werden, an denen bisher wenig Betrieb herrschte. Jedoch könnten diese Bedingungen für die neuen Fluggesellschaften zu einem Klotz am Bein werden, meinen Skeptiker.





Die Neuzulassungen werden de facto als Öffnung der Luftfahrtbranche betrachtet. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass neben der Förderung des Wettbewerbs Innovationen des Luftfahrtgeschäfts erwartet würden. Mit der Äußerung wird angedeutet, dass das Ressort größeres Gewicht auf die Verstärkung der Konkurrenzfähigkeit und den Nutzen von Verbrauchern als auf die Sorgen der Branche legte. Die Regierung wies die Besorgnis zurück, dass es zu viele Airlines verglichen mit der Einwohnerzahl gebe. Früher hätten die vorhandenen wenigen Airlines wegen der übermäßigen Betonung des Anbieterschutzes zu schlechten Geschäftspraktiken geneigt. Daher müssten die Tore geöffnet und der Wettbewerb angekurbelt werden, heißt es.





Der Einstieg neuer Airlines in den Markt wird voraussichtlich die Konkurrenz verschärfen, was zu Verbesserungen bei den Dienstleistungen und Preisrückgängen führen würde. Dieser Effekt wurde nach der Zulassung der ersten Billig-Fluggesellschaft nachgewiesen. Das Monopol oder Oligopol von Korean Air und Asiana Airlines wurde gebrochen, daraufhin wurden Flugtickets billiger und Dienstleistungen besser. Die neu zugelasssenen Airlines betonen die „Maximierung der Wettbewerbsfähigkeit in preislicher Hinsicht“ und „Ultra-Billigfluggesellschaften“.





Trotzdem gibt es Bedenken. Einige meinen, dass der einheimische Luftfahrtmarkt schon gesättigt sei. Daher könne der Wettbewerb ein gesundes Maß überschreiten und das Geschäft der Fluggesellschaften gefährden. Korean Air und Asiana hatten bereits dem Transportministerium diese Besorgnis übermittelt, als Anträge für die Neuzulassung von Fluggesellschaften entgegengenommen wurden.





Die Branche ist unter anderem darüber besorgt, dass sich der Mangel an Piloten und Wartungstechnikern verschärfen kann. Immer mehr koreanische Piloten wechseln zu ausländischen Airlines, die ein hohes Gehalt und gute Sozialleistungen bieten. Unter dem Mangel an Wartungstechnikern leidet die gesamte Branche. Der gleichzeitige Einstieg von drei Airlines werde eine unfaire Rekrutierung von Mitarbeitern anderer Firmen verschärfen. Dazu äußerte sich die Regierung, dass die Frage des Angebots und der Nachfrage von Arbeitskräften ein Problem sei, das als Folge der zunehmenden Nachfrage in der Luftfahrt auf natürliche Weise entstehe. Sie habe im Prüfungsverfahren Listen mit konkreten Namen der Piloten einreichen lassen, um das Personalproblem so weit wie möglich in den Griff zu bekommen.