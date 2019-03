ESE ist Spezialist für IT-Lösungen

© ESE

Das Unternehmen ESE ist ein Anbieter von IT-Lösungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Smart Cities in Korea. Firmenchef Park Kyung-sik sagt:





Nach seiner Gründung 1998 begann ESE damit, Software zu entwickeln, die mit der Design-Automation und dem Bauingenieurwesen zu tun hatte. Mit der Entwicklung einer vernetzten Stadt, oder U-City-Plattform, nahmen wir am Hwaseong-Dongtan U-City-Projekt, das das weltweit erste Bauprojekt für eine intelligente Stadt war, sowie an mehreren staatlichen Projekten teil, darunter eines, das vom Landministerium unterstützt wurde.





Eine Smart City kombiniert unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie städtische Funktionen und verschiedene Industrien. Die Elemente einer Stadt sind durch Netze miteinander verbunden, ähnlich wie bei den Funktionen des menschlichen Nervensystems. Es ist also möglich, die öffentliche Infrastruktur wie die Wasserversorgung, Strom, Gas, Verkehr und die Telekommunikation aus der Ferne zu bedienen und damit bei Sicherheitsproblemen effektiver zu handeln. In einer Smart-Stadt könnte etwa ein Roboter, der durch die künstliche Intelligenz oder KI gesteuert wird, dem Fahrer oder der Fahrerin beim Parken des Autos helfen. ESE entwickelt integrierte Kontrolllösungen, die eine Smart City-Plattform mit der Überwachungssoftware verbinden:





Seit meinem Militärdienst habe ich 40 Jahre lang fünf lokale Zeitungen gelesen. Als Ingenieur war ich schon immer an Technikinformationen interessiert. Ich begriff, dass sich die Zukunftstechnologien um die Smart Cities drehen, die mit Hilfe von KI und der Big Data-Technologie gebaut werden. Mein Unternehmen konzentriert sich seit 20 Jahren auf diesen Bereich.





Park arbeitete zunächst als Designer und Ingenieur in der Bauindustrie. Als Spezialist für das Stadt- und Infrastrukturdesign war er zuversichtlich, dass die Zukunft von der Integration von IT in den Stadtentwurf abhängt. ESE begann Ende der 90er Jahre mit der Entwicklung von Software für die Computer-Steuerung urbaner Systeme und die Infrastruktur, wie Eisenbahnnetze, Straßen, Häfen und Wasserreservoirs. Auf Forscher und Techniker entfallen bei ESE 90 Prozent aller Mitarbeiter. Den Vertrag für das Hwaseong-Dongtan U-City-Projekt unterzeichnete es 2006. Mit mehr als 20 Patenten und seiner Smart City-Kontrollplattform wurde das Unternehmen im November 2015 am Tag der Softwareindustrie mit dem Präsidentenpreis ausgezeichnet:





Früher führten die Beamten ein System in Schritten nacheinander aus. Im Gegensatz dazu erkennt unsere Rino-basierte, integrierte Lösung verschiedene Informationsarten, wie Unfälle, Plätze mit vielen Menschen oder Bilder von Überwachungskameras zusammen auf einer Kontrolltafel, so dass Polizeibeamte, Nothelfer oder Ärzte und Manager bestimmter Einrichtungen und Dienste sofort an eine Einsatzstelle gebracht werden. Die Weitergabe der Informationen ist der Kern dieser Plattform für intelligentes Management, so dass städtische Probleme rasch gelöst werden können.





Bisher betrieben städtische Einrichtungen und Verkehrskontrollnetze sowie Katastrophenschutzzentren ihre eigenen Überwachungssysteme. Doch auf der Plattform Rino von ESE werden sie zusammengeführt. Rino bietet die gesamten benötigten Basisfunktionen, wie die Verbindung von Überwachungskameras, Alarmfunktionen und die Echtzeit-Kontrolle. Wird zum Beispiel eine Verkehrskontroll-App aktiviert, kann Rino zusätzliche Informationen liefern und unerwartete Situationen managen. Die Kontroll-Plattform kam auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang zur Anwendung:





Tausende von Athleten und Funktionären aus 95 Ländern nahmen an den Winterspielen in Pyeongchang teil und mehr als 500 VIPs und 15.000 Touristen besuchten den Wintersportort und die benachbarten Städte. Die Beamten entschieden sich für unsere Rino-Plattform, um das sportliche Großereignis störungsfrei und sicher durchzuführen. Es wurde für sieben Kontrollzentren genutzt, einschließlich des Olympia-Hauptkontrollzentrums sowie der Polizeibehörde in der Provinz Gangwon und des Pyeongchang Bezirksbüros.





Nach den Winterspielen begannen sich auch andere Länder für die Technologie von ESE und die Vorzüge seiner Kontrollplattform für smarte Städte zu interessieren:





Wir versuchten in den vergangenen 20 Jahren, für Smart Cities bei Regierungsbehörden und Städten zu werben. Wir hatten Werbeaktivitäten für 138 Unternehmen weltweit durchgeführt, die daran interessiert waren, koreanische Smart Cities als Modell zu nehmen. Auf der Grundlage des Vertrauens, das wir mit diesen Unternehmen aufgebaut haben, wollen wir jetzt die Märkte in China, im Nahen Osten und in Südostasien erschließen.