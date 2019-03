Die jüngsten Mobilfunktrends

© KT

Der diesjährige Mobile World Congress (MWC) fand vom 25. bis zum 28. Februar in Barcelona statt. Die größte Mobilfunkmesse zog etwa 2500 Unternehmen aus 124 Ländern an. Im Mittelpunkt stand die Mobilfunktechnologie der 5. Generation, kurz 5G. Dazu sagte der Experte Kim Yeon-hak von der Sogang-Universität:





Das Thema der Messe 2019 ist “Intelligente Konnektivität“. Während es früher vor allem bloß darum ging, Information weiterzuleiten, liegt der Fokus jetzt darauf, wie Information auf intelligente Weise miteinander verbunden wird, und zwar so, um eine neue Wertigkeit zu schaffen. 5G-Netze bieten die beste Infrastruktur, um die vierte industrielle Revolution umzusetzen, von der in diesen Tagen so viel gesprochen wird.





5G verspricht eine super-vernetzte Welt. Südkoreanische Telekommunikationsunternehmen, die die Kommerzialisierung von 5G vorantreiben, haben beim Kongress in Spanien große Aufmerksamkeit auf sich gezogen:





Die globale Telekommunikationsindustrie blickt stark auf Korea. Am 1. Dezember des vergangenen Jahres sandten drei koreanische Mobilfunkanbieter gleichzeitig zum ersten Mal 5G-Signale mit mobilen Routern aus. Die Internationale Telekommunikationsunion erkannte ihre Dienste als die erstmalige Kommerzialisierung von 5G an. Die koreanischen Unternehmen wenden den 5G-Standard an, der es ihnen ermöglicht, die anfängliche Version des 5G-Netzes zusammen mit dem 4G oder LGTE-Netzwerk zu betreiben. Mobilfunkbetreiber in anderen Ländern arbeiten aktiv daran, eine effizientere 5G-Ausrüstung und ein rentables Geschäftsmodell in der 5G-Ära zu finden.





Die koreanischen Unternehmen wollen in diesem Monat das 5G-Netz auch auf Smartphones ausdehnen. Die USA und Japan planen, 5G in diesem Sommer zu kommerzialisieren. China hat die Einführung der 5G-Dienste auf der Basis einer eigenständigen Technologie für 2020 geplant:





SK Telecom, der größte Mobilfunkanbieter in Korea, führte eine 5G Hyper Space-Plattform ein, um den Nutzern die Erfahrung der virtuellen Realität, oder VR, zu ermöglichen. Mit dem Sensor in der Hand können sie die Ausschmückung ihrer Wohnung ändern oder sich sofort vom Hotel in ein Büro oder eine Konzerthalle bewegen, so wie Harry Potter seine Magie durch einen Zauberstab ausübt. Sie werden den Unterschied zwischen der VR und der realen Welt kaum spüren. Das koreanische Unternehmen KT richtete eine Erfahrungszone ein, um sein 5G Skyship zu zeigen, was eine Art von Drohne ist. Dabei handelt es sich um eine Katastrophenhilfe-Plattform auf der Basis von 5G, die aus der Ferne bedient werden kann. Die Besucher am Stand in Barcelona konnten den Haeundae-Strand in Busan sehen, da die Kameras auf dem Flugkörper, der in die koreanische Küstenstadt fliegt, vom 5G-Stand aus bedient werden können. LG Uplus, der kleinste koreanische Mobilfunkanbieter, zeigte VR-Inhalte auf 5G-Basis, die Livekonzerte von populären K-Pop-Sängern vor den Augen der Besucher anboten.





Bei den 5G-Messen im vergangenen Jahr ging es vor allem um die Pläne für die Zukunft. Doch in diesem Jahr wurden sichtbare und erlebbare Inhalte geboten. Die großen Telekommunikationsunternehmen in der Welt führten künftige 5G-Anwendungen in den verschiedensten Bereichen einschließlich der Medizin, der Sicherheit und der Medien vor. Ein anderes heißes Thema der Messe waren faltbare Smartphones für die 5G-Netze:





Wie erwartet eröffneten Samsung und Huawei einen neuen Wettbewerb um faltbare Smartphones. Samsung Electronics stellte im vergangenen Monat in San Franciso sein erstes Falt-Smartphone noch auf der Bühne vor. Doch die Besucher des MWC konnten das Gerät jetzt aus der Nähe betrachten, ohne es allerdings zu berühren. Ich denke, es ist noch nicht zu 100 Prozent komplett. Der chinesische Technologieriese Huawei zeigte ebenfalls sein faltbares Smartphone. Während das Samsung-Telefon ein nach innen faltbares Gerät ist, lässt sich dasjenige von Huawei nach außen hin ausklappen. Huawei dürfte dabei technologisch noch hinter Samsung zurückliegen.





Samsung zeigte sein Galaxy Fold und Huawei das faltbare Gerät Mate X beim MWC. Es wird erwartet, dass diese Geräte dem Smartphone-Markt neue Impulse liefern, dem es zuletzt an Innovationen mangelte:





Die drei koreanischen Telekomunternehmen sind bei den 5G-Diensten ihren ausländischen Konkurrenten voraus. Doch über den Service hinaus müssen wir die 5G-Ausrüstung und die Terminals berücksichtigen. Huawei ist derzeit führend bei der Ausrüstung. Die koreanischen Ausrüster, Samsung Electronics eingeschlossen, haben es schwer, den chinesischen Unternehmen zu folgen. Was die Endgeräte betrifft, scheint Samsungs faltbares Telefon dem Huawei-Modell noch etwas voraus zu sein. Doch die chinesischen Hersteller kommen den koreanischen Firmen mit großem Tempo näher. Apple, das sich brüstet, über das höchste Technologieniveau zu verfügen, hat noch kein faltbares iPhone vorgestellt, aber es bereitet die Einführung einer neuen, heimlichen Waffe vor.





Es geht bei 5G insbesondere um technologische Führerschaft. Südkorea muss sich anstrengen, um seine führende Position in der globalen IT-Industrie zu behaupten.