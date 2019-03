Pakistan will indisches U-Boot abgefangen haben

© YONHAP News

Erneut gab es einen Vorfall, der den Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan wieder aufbrechen lassen könnte. Ein indisches U-Boot soll versucht haben, in pakistanisches Seegebiet einzudringen. Islamabad habe eine Warnung ausgegeben, hieß es.





Laut der englischsprachigen Zeitung „Express Tribune“ habe die pakistanische Marine nach eigenen Angaben ein indisches U-Boot per Funkwarnung am Eindringen in sein Seegebiet gehindert. Mit Rücksicht auf die Friedenbestrebungen der Regierung in Islamabad habe sie das indische U-Boot nicht angegriffen.





Die pakistanischen Seestreitkräfte veröffentlichten ein Video zu dem vermeintlichen indischen U-Boot, das an der Wasseroberfläche auftaucht. Das Video ist mit dem Datum „4. März 8 Uhr 35 pm“ versehen. Von Seiten Neu-Delhis gab es dazu bisher noch keine Stellungnahme.





Der Konflikt zwischen den beiden Atommächten hatte sich in den letzten Tagen zugespitzt, nachdem am Dienstag indische Kampfflugzeuge in den pakistanischen Luftraum eingedrungen waren und Bomben auf ein Terrorcamp abgeworfen hatten. Pakistan schoss nach eigenen Angaben zwei indische Kampfflugzeuge ab. Mittlerweise hat sich die Lage durch die Freilassung eines zuvor von Pakistan gefangen genommenen indischen Militärpiloten weitgehend entspannt.