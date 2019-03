Japan: Heisei-Marketing stößt auf Anklang

© YONHAP News

Seit 30 Jahren sitzt Japans Kaiser Akihito auf dem Thron. Am 30. April wird der beim Volk hoch angesehene Monarch abdanken und sein ältester Sohn Naruhito den Chrysanthementhron besteigen. Der Tag der Abdankung Akihitos bedeutet für die Japaner das Ende der Ära „Heisei“, übersetzt soviel wie „Frieden schaffen“. Anlässlich des bevorstehenden wichtigen Anlasses blüht in Japan das sogenannte Heisei-Marketing.





Das erstklassige Prince-Hotel bietet in der Mitternacht zum 30. April, in den sieben Ablegern der Hotelkette eine exklusive Hochzeitsfeier an. Das Angebot stößt bei angehenden Brautpaaren auf riesige Resonanz. Zu der Feier gehört, dass die Hochzeitsgäste gemeinsam den Countdown bis zur Abdankung zählen.





Japaner im Heiratsalter haben den größten Teil ihres Lebens unter der 30-jährigen Regentschaft von Kaiser Akihito verbracht. Mit einer Vermählung wollen sie ihre Heisei-Ära zu einem guten Ende bringen. Eine Frau aus Osaka, die das Hochzeitsangebot reserviert hat, sagte, ihre Heisei-Ära sei geprägt von Naturkatastrophen. Sie wolle zumindest deren Ende mit einem erfreulichen Ereignis besiegeln.





Seit dem letzten Jahr ist das Ende der Heisei-Ära in aller Munde. Im Internet steht die Boygroup „Hey Say Jump“ wegen der ähnlichen Aussprache für die Bezeichnung von Menschen, die es in den 30 Jahren der Regentschaft Akihitos nicht geschafft haben zu heiraten. Zum Valentinstag am 14. Februar fand ein Schokoladenprodukt, das als „letzte Schokolade der Loyalität der Heisei-Ära“ verkauft wurde, reißenden Absatz. Die Abneigung gegen das Schokoladen-Marketing wich dem Wunsch der Japaner, Menschen, denen sie dankbar sind, mit Süßem zu beschenken, weil ja demnächst die Heisei-Ära zu Ende geht. Lebensmittel mit dem 30. April als Verfallsdatum sind schnell vergriffen.





Die überaus fröhliche Stimmung vor der bevorstehenden Abdankung rührt von dem außergewöhnlichen Umstand her, dass der Monarch seinem Nachfolger zu Lebzeiten weicht. Der Tag der Thronbesteigung durch Nauruhito wurde zum offiziellen Feiertag erklärt, womit die Zahl der Feiertage in der Goldenen Woche in Japan auf zehn Tage gestiegen ist.