Girlgroup Itzy auf Erfolgskurs

Die neu gegründete Gruppe Itzy hat schon gleich nach dem Debüt für Furore gesorgt. Mit dem Debüt, genauer am 12. Februar, wurde auch das Musikvideo zum Debütsong veröffentlicht, was in sehr kurzer Zeit Tausende von Klicks erreichte. Seitdem ist das Interesse ungebrochen. Inzwischen wurde es fast 10.000 mal gesehen, und auch in Musiksendungen von terrestrischen Fernsehsendern besetzten die jungen Damen den Spitzenplatz.

Mit diesen Ergebnissen stellten sie neue Rekorde auf. Die internationalen K-Pop-Fans haben ebenfalls auf Itzy reagiert. Nach dem Stand des 23. Februar erreichte das Lied „Dalla Dalla“ Platz drei der Billboard World Digital Song Sales Charts. Ein weiteres Lied aus der Debütsingle “Want it” kam auf Rang acht dieser Charts. Itzy haben also gleich nach dem Debüt zwei Lieder in die Billboard-Charts gebracht. Auf Koreanisch bedeutet „Dalla“ „anders“, „Dalla Dalla“ lautet der Titel des Liedes von Itzy. Itzy machen damit unmissverständlich klar, dass sie anders und originell sind.