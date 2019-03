Boygroups kehren in die Musikwelt zurück

© Big Hit Entertainment

Am vergangenen Wochenende wahren die Musikfans ganz Ohr, denn das Comeback von bekannten Boygroups stand an.

Zuerst einmal sollte man die Gruppe Monsta X erwähnen, die auch internationales Interesse erregte. Die Kooperation mit dem weltberühmten DJ Steve Aoki wurde bereits in internationalen Musikmagazinen ausführlich beleuchtet. Ein weiteres Lied aus dem neuen Album der Koreaner ist „Alligator“. Die Choreographie zu diesem Lied ist derzeit besonders in. Es gibt Bewegungen, die darstellen sollen, wie ein Krokodil auf die Jagd geht.

Auch die Gruppe SF9 ist nach sechsmonatiger Pause zurückgekehrt. Sie haben bereits am 20. Februar ihr neues Werk veröffentlicht und mit ihren Aktivitäten an diesem Wochenende begonnen. Ein Lied aus dem Album lautet „Werde bitte nicht schön“ und darin singen die Mitglieder, „man sei schon jetzt ausreichend schön, so dass man nicht noch schöner zu werden brauche“. Zum Lied wird eine tolle Choreographie dargeboten, was bei den Fans gut ankommt.