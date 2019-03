Yunha will am Beautiful Mint Life Festival teilnehmen

Die Sängerin Yunha hat jüngst bekannt gegeben, am Beautiful Mint Life Festival teilnehmen zu wollen.

In diesem Jahr feiert das Festival sein zehnjähriges Bestehen und gilt als eines der repräsentativen Festivals im Frühling.

Yunha ihrerseits ist besonders bekannt dafür, dass sie besonders gute Bühnenauftritte absolviert. Immer wenn sie Konzerte ankündigt, dann sind die Tickets im Nu vergriffen. So war es auch bei ihrem Konzert zum Jahresende im letzten Jahr. Sie hatte ein dreitägiges Konzert veranstaltet und alle Plätze waren natürlich gleich ausverkauft.

Die Festivalbesucher sind schon jetzt sehr gespannt auf die Auftritte von Yunha. Beautiful Mint Life soll am 11. und 12. Mai im Olympiapark in Seoul über die Bühne gehen und Yunha wird ihren Auftritt am 11. Mai haben.