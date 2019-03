Grammy Awards analysieren Erfolg von BTS

© Big Hit Entertainment

Die Veranstalter der Grammys haben auf der offiziellen Internetseite eine Analyse durchgeführt, warum BTS alle Rekorde brechen und so beliebt seien. Es wurden insgesamt fünf Punkte genannt, die die Koreaner von anderen Musikgruppen unterscheiden. Weiter wurde genauestens behandelt, wie es dazu kam, dass die USA so stark auf die Jungs reagieren würden.

BTS würden allen Erwartungen übertreffen. BTS sind stets noch besser, als es ihre Fans oder die Musikvertreter von ihnen erwarten. Sie behandeln in ihren Liedern wichtige Themen wie Selbstvertrauen und mit diesen Themen schaffen sie eine gute Kommunikation mit den Fans. BTS würden außerdem verschiedene Genres gut beherrschen. Zum Beispiel denkt man beim Lied „Serendipity“, dass man eine Szene aus dem Film Matrix sehen würde. Denn das Mitglied Jimin tanzt so schön. Die Choreographie zu diesem Lied sorgte für großes Aufsehen und wurde in verschiedenen internationalen Magazinen und Zeitungen ausführlich erwähnt.

Weitere Gründe waren, dass BTS ihre Fans wie Familienmitglieder behandeln würden. Sie würden stets versuchen, rege mit den Fans zu kommunizieren. Die Liebe zur Musik würde BTS ebenfalls zu beliebten Superstars machen.