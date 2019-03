N.Flying macht erstmals nach vier Jahren mit „Rooftop“ auf sich aufmerksam

© FNC Entertainment

Es gibt eine Boyband, die zwar tolle Musik macht, aber trotzdem den ganz großen Durchbruch nicht schafft. Die Boyband N.Flying debütierte 2015 und galt als Nachfolger von FT Island und CNBlue, denn sie stehen bei derselben Entertainmentfirma unter Vertrag.

Mit dem Titel “Rooftop” haben sie nun endlich einen großen Sprung machen können. Das Lied wurde am 2. Januar veröffentlicht und schlug zunächst nicht unbedingt ein wie eine Bombe. Aber dann sprach sich herum, dass es in der Tat ein gutes Lied sei und so rückte es in einflussreichen Charts langsam nach vorne.

Das Lied „Rooftop“ hat der Anführer der Band Lee Seung-hyun komponiert und getextet. Es handelt von einem Liebespaar, das zusammen auf dem Dach steht, in den Himmel blickt und seinen Alltag lebt. Das Lied haben N.Flying erstmals Ende letzten Jahres bei ihrem Konzert in Japan vorgestellt und es stieß auf gute Resonanz, so dass die Mitglieder das Lied auch in Korea sangen. Dann folgte endlich der Durchbruch.

N.Flying, die schon seit vier Jahren Musik gemacht haben, sind nun berühmt geworden. Auf die weiteren Schritte sind die Fans sehr gespannt.