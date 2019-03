Parlament eröffnet erste Sitzungsperiode im laufenden Jahr

ⓒYONHAP News

Die Nationalversammlung hat nach einer langen Phase des Stillstands die erste Sitzungsperiode in diesem Jahr eröffnet. Auf die Abgeordneten warten viele Aufgaben. Viele Gesetzentwürfe betreffend das Wohlergehen der Bürger müssen behandelt werden. Auch gibt es viele umstrittene Entwürfe. Zudem wird erwartet, dass wieder Diskussionen über eine Reform des Wahlsystems aufgenommen werden. Die außerordentliche Sitzungsperiode dauert vom 7. März bis 5. April an.





Die Regierungspartei und das Oppositionslager einigten sich, bei einer Plenarsitzung am 13. März Gesetze im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen Feinstaub ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Jedoch könnten die politischen Kreise kaum die Kritik vermeiden, dass sie zu spät reagieren. Das Land erlebte in den letzten Tagen bereits den schlimmstmöglichen Fall. An sieben Tagen in Folge wurde eine Warnung vor Feinstaub ausgegben.





Zu den Gesetzentwürfen zu Feinstaub zählt vor allem ein Änderungsentwurf zum Rahmengesetz für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement. Im Mittelpunkt der Vorlage steht die Einstufung der Feinstaubbelastung als Katastrophe. Damit wird eine Grundlage dafür geschaffen, im Falle einer hohen Feinstaubkonzentration Staatsgelder einzusetzen. Es herrschen jedoch Differenzen darüber, ob die Feinstaubbelastung als gesellschaftliche Katastrophe oder als Naturkatastrophe betrachtet werden muss.





Verabschiedet werden soll auch ein Gesetz zum Sicherheitsmanagement von Flüssiggas LPG, nach dem die Einschränkung der Nutzung von LPG als Autokraftstoff aufgehoben oder gelockert werden soll. Das Gesetz zur Verbesserung der Luftqualität, das die Erweiterung der dem Luftmanagement unterliegenden Zonen auf das ganze Land vorsieht, ist ebenfalls anhängig. Es gibt außerdem Gesetze zur Verbesserung der Luftqualität in der Umgebung von Kohlekraftwerken, zur Bewahrung einer sauberen Luft und zum Management der Raumluftqualität sowie ein Schulgesundheitsgesetz.





Zu den wichtigen Gesetzentwürfen zählen auch drei Gesetze zur Verstärkung der Transparenz bei privaten Kindergärten. Im Mittelpunkt steht die Einmischung der Regierung in die Buchführung, um Korruption bei privaten Kindergärten zu verhindern. Wegen der Gesetzentwürfe kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen der Regierung und einem Verband privater Kindergärten. Die Organisation sprach von einer Verletzung des Privateigentumsrechts, während die Regierung auf die Pflichten der öffentlichen Erziehung hinwies.





Als wichtig gelten zudem eine Vorlage für ein sicheres medizinisches Umfeld, ein Gesetzentwurf für die Erweiterung des Systems flexibler Arbeitszeiten und Änderungsentwürfe zu den Gesetzen über das Taxigeschäft und das Personen-Transportgeschäft für die Einleitung von Maßnahmen wegen Mitfahrerdiensten. Gegen die Erweiterung des flexiblen Arbeitszeitsystems protestieren die Gewerkschaften heftig, die Mitfahrerdienste stoßen auf starken Widerstand der Taxibranche.





Große Aufmerksamkeit richtet sich auch auf Diskussionen über eine Reform des Wahlsystems. Derzeit bilden die Regierungspartei und drei Oppositionsparteien ein Lager und die größte Oppositionspartei LKP das andere Lager. Die vier Parteien wollen ein Mixed-Member-Proportional-System einführen. Sie streben an, einen Antrag zur Wahlreform zu einem zügig zu behandelnden Antrag zu bestimmen, und fordern die LKP auf, einen eigenen Entwurf vorzulegen. Diese verlangt, dass die Regierungspartei zunächst Diskussionen über eine Reform der Machtstruktur veranlassen sollte. Daher wird die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ein Antrag zur Wahlreform nicht binnen der gesetzlichen Frist am 15. April verabschiedet werden kann.