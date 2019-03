Monsta X tritt bei amerikanischem Musikfestival auf

© STARSHIP ENT

Die Boyband Monsta X wird bei einem großen Musikfestival in den USA auftreten. Geplant ist ein Auftritt der Band am 21. September auf dem diesjährigen iHeartRadio Music Festival in Las Vegas.





Das Festival wird jährlich von iHeartRadio veranstaltet, der größten Online-Radioplattform in den USA. Zu dem diesjährigen Lineup gehören unter anderem große Namen wie Juice WRLD, Maren Morris und Billie Eilish.





Monsta X war bereits im letzten Dezember zu der iHeart Radio Jingle Ball Tour 2018 eingeladen worden, der größten Radiosendung zum Jahresende.