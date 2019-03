Lee Kiho: „Kwon Sun-chan und die netten Leute“

Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Lee Ki-ho, ein sehr kreativer und seit den 2000er Jahren sehr produktiver Autor, ist der geborene Geschichtenerzähler. Er hat geschrieben über das Ich, über die Anderen und über das Wir, also über die drei zentralen sozialen Aspekte. Wir grübeln oft darüber, wie wir in dieser chaotischen Welt mit unseren Nachbarn auskommen können, in der allzu oft Konflikte zwischen den Menschen aufflammen. Lee Ki-ho hat dieses ernsthafte Thema mit Witz und Einsicht in einen engen fiktiven Rahmen gebracht.









Der Erzähler der Geschichte ist Schriftsteller und Universitätsprofessor, hat aber seit über einem Jahr nichts mehr zu Papier gebracht. Er leidet unter Wutanfällen, die er sich selbst nicht recht erklären kann und die er mit Atemübungen in den Griff zu bekommen sucht. Sein privater Frust führt bei ihm zu erhöhtem Alkoholkonsum, meist in einer Kneipe in einem kleinen Einkaufszentrum in der Nähe seiner Wohnung. Genau dort sieht er den seltsamen Mann namens Kwon Sun-chan zum ersten Mal. Dieser sitzt mit dem Rücken zu ihm und trinkt unauffällig sein Bier. Mehr geschieht an diesem Abend zunächst nicht. Doch dann ...









Am Haupteingang des Apartmentkomplexes sah ich Leute an der Bushaltestelle stehen, die sich alle umsahen in Richtung des Stacheldrahtzaunes auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Fuß des Berges. Vor dem leeren Gelände, das sich von dort aus erstreckte, standen zwei Kiefernbäume und zwischen ihnen war wie eine Art Dach eine blaue Plane gespannt.

Der Mann hielt zwei handgeschriebene, auf Sperrholzplatten geklebte Poster in die Höhe. Die Schrift auf dem einen Plakat war zu klein, als dass ich sie hätte entziffern können, aber das andere Poster war gut zu erkennen.

Herr Kim Seok-man, Gebäude 103, Nr. 502! Geben Sie mir meine 7 Millionen Won zurück!





나는 차를 몰고 출근을 하다가 다시 그 남자를 만났다.

야산이 시작되는 버려진 땅 앞에는

소나무가 두 그루 있었는데,

그 나무들을 기둥 삼아 파란 천막이 지붕처럼 펼쳐져 있었다.

남자는 대자보 두 장을 합판에 붙여 들고 있었는데,

한 장은 글씨가 너무 작아 잘 보이지 않았지만

나머지 한 장은 똑똑히 읽을 수가 있었다.





103동 502호 김석만씨는 내가 입금한 돈 칠백만 원을 돌려주시오!









Monatelang steht diese Mann namens Kwon sun-chan dort vor dem Apartment. Mithilfe von Plastikplanen und Styroporplatten hat sich er sich so eingerichtet, dass er dort im Schlafsack übernachten kann. Er sagt nichts, versucht nicht, den Apartmentkomplex zu betreten und spricht nicht mit anderen Bewohnern.









Als es in diesem Jahr zum ersten Mal schneite, trank ich in der Kneipe, bevor ich irgendwann die Tür aufstieß und die Straße überquerte.

Der Mann trug die Kapuze seines grünen Parkas über dem Kopf und hielt das Plakat mit seinen behandschuhten Händen.

Er saß dort mit gebeugten Schultern, bis er mich entdeckte.

"Ist es wegen Ihrer Mutter?", fragte ich ihn, die Hände in den Taschen meiner Jacke.

"Ist es, weil Sie glauben, dass Sie am Tod Ihrer Mutter schuld sind?"

Er sah von mir weg und senkte den Kopf.

"Nein, warum sollte sie wegen mir gestorben sein?"

Als er das sagte, nahm ich meine Hände aus der Tasche und packte ihn am Kragen.

"Was soll das heißen? Warum? Genau deshalb! Du denkst, deine Mutter ist gestorben, weil du zu spät mit dem Geld gekommen bist. «

Noch immer am Kragen festgehalten, stand er unbeholfen auf und warf dabei den tragbaren Anglerhocker, auf dem er saß, um.

„Nein, ich hatte nur sechs Millionen Won. Ich musste noch zwei Monate für den Rest arbeiten.“

Als er das gesagt hatte, ließ ich seinen Kragen los. Ich hörte nicht genau, was er sagte.

„Lass diese unschuldigen Menschen in Ruhe! Lass sie in Ruhe!”





어머니 때문에 그래요?

나는 점퍼 주머니에 손을 넣은 채 말했다.

남자는 나를 쳐다보던 눈길을 거두고 다시 고개를 숙였다.

“아닌데요....어머니가 왜 나 때문에 죽어....”

남자가 거기까지 말했을 때,

나는 점퍼 주머니에서 손을 빼 그의 멱살을 잡았다.

당신이 늦어서 어머니가 그렇게 됐다고 생각하는 거잖아!

“아닌데요...돈이 육백만원 밖에 없어서... 두 달을 더 일해야 돼서...그렇게 된 건데요“

나는 남자의 말을 제대로 듣지도 않았다.

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 마요,

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 말라고!









Warum bloß werden wir wütend auf unschuldige Menschen?









Lee Kiho, geboren 1972, begann seione Karriere als Schriftseller mit der Erzählung „Bernie“ im Jahr 1999. 2018 wurde er mit dem Dongin-Literaturpreis ausgezeichnet. Die hier vorgestellte Erzählung „Kwon Sun-chan und die netten Leute“ stammt aus dem Jahr 2015.