A Beautiful Mind (12) 최선을 다하겠습니다.

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „최선을 다하겠습니다; choeseoneul dahagesseumnida“

Deutsch: „Ich werde mein Bestes geben“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





최선 Nomen für „das Beste, der beste Weg“

을 Objektpostposition

다하- Verbstamm des Verbs 다하다 für „mit Mühe tun, anstrengen“

-겠- Infix zur Bildung der Zukunftsform

-습니다 formell-höfliche Aussagenendung





„최선을 다하겠습니다“ heißt wortwörtlich „Ich werde mit Mühe das Beste tun“. Der Sprecher kündigt also an, dass er sich anstrengen wird, damit das beste Ergebnis dabei herauskommt. Natürlicher wäre der Satz also mit „Ich werde mein Bestes geben“ übersetzbar.

Für die nicht-höfliche Variante sollte an den Verbstamm die nicht-höfliche Endung -ㄹ게 angehängt werden, die den Willen oder die Absicht des Sprechers zum Ausdruck bringt: 최선을 다할게.





Ergänzungen

마무리하다: Verb für „abschließen, abrunden“