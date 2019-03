(G) Idle, erfolgreich mit „Senorita“

© YONHAP News

Die koreanische Girlgroup (G) Idle ist endlich mit einem neuen Lied in die Musikwelt zurückgekehrt. Als das Lied „Senorita“ zu hören war, kam es gleich auf Platz eins der K-Pop-Charts von iTunes.

Am 26. Februar wurde das zweite Minialbum der Sängerinnen veröffentlicht. Und die Fans reagierten schnell, denn gleich nach der Herausgabe kam es auf Platz eins der iTunes Charts von 22 verschiedenen Ländern. Besonders das Lied „Senorita“, das das Mitglied Soyeon selbst geschrieben hat, kommt bestens an. Das Musikvideo zum Lied findet ebenfalls großen Anklang, denn in nur vier Tagen nach der Herausgabe wurde es auf YouTube mehr als zehn Millionen Mal gesehen.