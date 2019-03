BTS planen zusätzliche Auftritte

© Big Hit Entertainment

Die koreanische Gruppe BTS will bald ein weiteres Mal eine Welttournee starten. Sie haben sich zum Glück dazu entschlossen, zusätzliche Auftritte zu planen, die Fans sind erleichtert und natürlich erfreut.

Am 3. März gaben BTS bekannt, dass sie in fünf Städten zusätzliche Konzerte veranstalten wollten. Eigentlich wollten die Koreaner im Rahmen ihrer Konzerttournee „Speak Yourself“ acht Städte besuchen und 15 Auftritte absolvieren. Aber da alle Tickets im Nu ausverkauft waren, haben sie zusätzliche Konzertauftritte eingeplant. Die Termine der neuen Konzerte sind der 5. Mai in Los Angeles, der 12. Mai in Chicago, der 19. Mai in New Jersey, der 2. Juni in London und der 8. Juni in Paris.

Damit können noch mehr Fans in verschiedenen Ländern ihre Idole auf der Bühne stehen und singen sehen.