10.000 BTS-Fans versammelten sich in Seoul

„Was hat Jeongguk seiner Mutter gesagt, wohin er gehen wollte?“ Kennen Sie die Antwort auf diese Frage? Die Antwort kann man nur herausfinden, wenn man den Liedtext zum Lied „No more Dream“ kennt. Denn da rappt Jeongguk, dass er zu einer Lernanstalt gehen wolle. Die Anwesenden mussten solche und ähnliche Fragen lösen, und die Anwesenden waren BTS-Fans aus dem Ausland.

Selbst die hohe Feinstaubbelastung und damit schlechte Luft konnte den Enthusiasmus von Army, also dem Fanklub von BTS, nicht stoppen. Am 10. März versammelten sich auf dem Rathausplatz 10.000 Army-Mitglieder, um am Event „Run Army in Action“ teilzunehmen. Es sind 2.080 Tage her seit dem Debüt von BTS und es wurden Fragen zu den bisherigen Aktivitäten und Errungenschaften der Idole gestellt, die dann beantwortet werden sollten. Die Teilnehmer mussten zuerst nach QR-Codes, die an Leinwänden, Telefonzellen und sonstigen Orten angebracht worden waren, suchen und dann anschließend die Fragen lösen.

Auf der Leinwand wurde das Musikvideo zum Lied „Blut, Schweiß und Tränen“ gezeigt und plötzlich an einer Stelle gestoppt. In der Szene war nur eine Hand zu sehen. Die Frage war: Wessen Hand ist das? Kennen Sie die Antwort? Die Army-Mitglieder antworten darauf wie aus der Pistole geschossen.