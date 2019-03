Itzy sind tatsächlich “anders“

© YONHAP News

Die neu gegründete Gruppe ITZY hat die Musikhörer schnell davon überzeugen können, dass sie einfach „anders“ sind. Das Debütlied dieser Gruppe trägt den Titel “Dalla Dalla“, was auf Deutsch bedeutet, dass sie „anders seien“.

Itzy debütierten erst am 12. Februar, sind also nur seit etwa vier Wochen in der Musikwelt tätig, und nun haben sie in allen Musiksendungen von terrestrischen Sendern die Spitzenränge besetzt.

Schon vor dem offiziellen Debüt haben sie das Musikvideo zum Lied „Dalla Dalla“ veröffentlicht, das in nur 12 Stunden über fünf Millionen mal gesehen wurde. Das ist bemerkenswert, oder wie die Girls eben sagen würden, „anders“.

Es war eine gute Entscheidung gewesen, dass sie ihr Musikvideo zuerst veröffentlicht haben, denn nachdem nun viele das Video gesehen hatten, waren sie neugierig auf die Mitglieder geworden.

Für Itzy ist es nur der Anfang, auf die künftigen Schritte sind die Fans nun sehr gespannt.