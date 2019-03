Kenianer Thomas Kiplagat Rono gewinnt internationalen Seoul Marathon

© YONHAP News

Beim internationalen Donga-Seoul Marathon am Sonntag ging der 32-jährige Thomas Kiplagat Rono mit einer Laufzeit von 2 Stunden und sechs Minuten als Sieger hervor. Der Kenianer war anstelle seines Landsmanns Marius Kipserem angetreten, der seine Teilnahme abgesagt hatte. Rono verbesserte in Seoul seinen persönlichen Rekord um zwei Minuten und siegte erstmals bei einem Marathonlauf. Bereits 2014 hatte der Kenianer beim Seoul-Marathon seinen persönlichen Rekord mit zwei Stunden, sieben Minuten und 52 Sekunden aufgestellt.

Für seinen Sieg nahm der Athlet ein Preisgeld in Höhe von 80.000 Dollar entgegen. Dafür, dass er den Sechs-Minuten-Bereich geschafft hatte, wurde er zusätzlich mit einer Prämie in Höhe von 20 tausend Dollar belohnt. Rono sagte, dass die Strecke des Seouler Marathon eben sei und ihm gut gefalle. Er wolle auch in Zukunft am Seouler Marathon teilnehmen. Sein Ziel sei es, in die kenianische Nationalmannschaft aufgenommen zu werden und bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen.





Bei den Frauen gewann Desi Jisa Mokonin aus Bahrain mit einer Zeit von zwei Stunden 23 Minuten und 44 Sekunden. Die gebürtige Äthiopierin nahm an Wettbewerben auf der Mittelstrecke und Langstrecke teil. Seit 2016 geht sie bei internationalen Turnieren im Ausland jedoch nur beim Marathon an den Start. Seit dem Marathon in Dubai konnte sie ihren Rekord um etwa 30 Sekunden verbessern. Die Athletin sagte, sie wollen ihre Laufzeit auf einen Bereich von 18 Minuten verkürzen und in der Weltrangliste unter die Top 10 kommen.





Von den koreanischen Teilnehmern erreichte Shim Jong-seop als erster das Ziel. Shim kam auf eine Zeit von zwei Stunden 12 Minuten und 57 Sekunden. Erstmals nach vier Jahren konnte er seinen persönlichen Rekord um 31 Sekunden verbessern. Ein Trainingslager für die Sommerspiele 2020 in Tokio hatte dazu beigetragen, dass der Läufer seine Zeit verbessern konnte. Shim sagte, bei Trainingsprogrammen in den USA und anderen Ländern habe er oft ausländische Spitzensportler beobachtet. Das sei für ihn eine Motivation gewesen, noch fleißiger zu sein.





Unter den koreanischen Teilnehmerinnen erzielte Ahn Sul-gi die beste Zeit von zwei Stunden 27 Minuten und 28 Sekunden. Die 27-Jährige gilt als Kämpferin. 2016 gewann sie den Seoul Marathon, nachdem sie mit blutenden Fußsohlen gelaufen war. Ihr Ziel, den koreanischen Rekord zu brechen, hat sie zwar nicht erreicht. Ahn Sul-gi hat es jedoch immerhin geschafft, die Standardzeit der Frauen für die Olympischen Spiele in Tokio zu unterbieten.