Turner Yang Hak-seon gewinnt Weltcup in Baku

Der Geräteturner Yang Hak-seon hat beim Weltcup in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans in der Disziplin Sprung mit durchschnittlich 14,970 Punkten gesiegt. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass der Südkoreaner bei einem internationalen Wettbewerb den ersten Platz belegte. Zuletzt gewann er die Weltmeisterschaft 2013 in Antwerpen.





Yang gewann 2012 in London als erster Koreaner olympisches Gold im Turnen. Seitdem wurde er von schlimmen Verletzungen geplagt und machte ein Formtief durch. Wegen einer Operation an der Achillesferse und am Hamstring nahm er an den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro nicht teil. Bei der WM 2017 musste er wegen Schmerzen im Finale aufgeben. Nach einem intensiven Reha-Training fand der Turner zu seiner alten Form zurück und war letztes Jahr wieder im Nationalteam dabei.