Parlament beginnt viertägige Befragung der Regierung

Die Nationalversammlung hat am Dienstag eine Befragung der Regierung begonnen. Bei der diesmaligen Regierungsbefragung wird angesichts vieler empfindlicher Angelegenheiten eine heftigere Offensive des Oppositionslagers erwartet.





Im Bereich Politik zählen die Reform des Wahlsystems, verschiedene Gesetzentwürfe für Reformen und die jüngste Kabinettsumbildung zu den Streitpunkten. Bei der Reform des Wahlsystems ist es umstritten, ob die Angelegenheit im sogenannten Fast-Track-Verfahren behandelt werden soll. Sollte die Einleitung eines beschleunigten Verfahrens feststehen, wird diese Angelegenheit nach der Prüfung für einen bestimmten Zeitraum automatisch eingebracht. Hierfür ist eine Zustimmung von mindestens 60 Prozent der Abgeordneten der Nationalversammlung oder von den Mitgliedern der ständigen Ausschüsse erforderlich. Eine im Fast-Track-Verfahren befindliche Angelegenheit kann im zuständigen Ausschuss bis zu 180 Tage und im Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz bis zu 90 Tage geprüft werden. Nach dem Auslaufen der Frist wird der Antrag automatisch dem Gesetzgebungsausschuss und dann der Vollversammlung eingereicht, auch wenn die Beratung im jeweiligen Ausschuss nicht abgeschlossen ist. Mit dem System soll verhindert werden, dass umstrittene Gesetzentwürfe lange Zeit im Parlament anhängig sind.





In Bezug auf die Reform des Wahlsystems ist die Freiheitspartei Koreas (LKP), die größte Oppositionspartei des Landes, quasi isoliert. Die regierende Minjoo-Partei Koreas strebt in Kooperation mit drei Oppositionsparteien an, die Reform des Wahlsystems im Fast-Track-Verfahren zu behandeln. Im Mittelpunkt ihres Entwurfs stehen die Einführung eines Mixed-Member-Proportional-Systems und die Erhöhung der Zahl der Listenmandate. Die Parteien wollen auch Gesetzentwürfe für die Jusitzreform, darunter die Gründung einer für Korruptionsfälle von hohen Beamten zuständigen Ermittlungsstelle und die Neuregelung der Ermittlungskompetenzen bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei, in ein Fast-Track-Verfahren einbringen. Die LKP betrachtet dies als Versuch, das Wahlsystem zu manipulieren und alle Machtorgane unter Kontrolle zu bringen. Die Partei will auch in Bezug auf die Affäre einer Online-Medienmanipulation um den als „Druking“ bekannten Blogger und die am 8. März vorgenommene Kabinettsumbildung in die Offensive gehen. Die Regierungspartei will dagegen die Regierungsbefragung dazu nutzen, die Wichtigkeit der dringenden Gesetzentwürfe für Reformen zu bekräftigen.





Der größte Streitpunkt in den Bereichen Außenpolitik, Vereinigung und Sicherheit ist das Vorgehen nach der verfehlten Einigung bei den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA Ende Februar in Hanoi. Die LKP will die Nordkorea-Politik der Moon Jae-in-Regierung als Misserfolg abstempeln und sie zu einem Politikwechsel drängen. Beim Angriff der LKP spielt die jüngste Äußerung der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui eine Rolle, dass Nordkorea erwäge, die Verhandlungen über die Denuklearisierung einzustellen. Dagegen betont die Regierungspartei, dass die aktuelle Friedensstimmung auf der koreanischen Halbinsel der Vermittlerrolle von Präsident Moon zu verdanken sei. Sie will diesmal das Oppositionslager zu einer überparteilichen Kooperation für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel auffordern.





Im Wirtschaftsbereich wird ein Zusammenstoß über die von Einkünften geleitete Wachstumspolitik und die Beschäftigungspolitik erwartet. Die LKP will kritisieren, dass die von Einkünften geleitete Wachstumspolitik zur Polarisierung der Einkommen geführt habe. Die Regierungspartei will die Bedeutung der Regulierungsinnovation für ein inklusives Wachstum unterstreichen und eine zügige Verabschiedung von Gesetzen für das Wohlergehen der Bürger fordern.





Weitere heikle Themen sind Feinstaub, der Abriss von im Rahmen des umstrittenen Projekts zur Flusssanierung gebauten Stauanlagen, der Atomausstieg sowie der Sex- und Korruptionsskandal um einen Klub in Seoul, in den auch Popstar Seungri und hohe Polizeibeamte verwickelt sind.