Geothermiekraftwerk löste laut Untersuchung Erdbeben 2017 in Pohang aus

ⓒYONHAP News

In Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang hatte sich am 15. November 2017 ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,4 auf der Richterskala ereignet. Das Epizentrum lag in Namsong-ri in Heunghae-eup, neun Kilometer nördlich vom Viertel Buk der Stadt. Das Hypozentrum lag in vier Kilometern Tiefe. Das Erdbeben war das zweitschwerste Beben in Südkorea, seitdem das Land 1978 die Erdbebenbeobachtung in vollem Umfang begonnen hatte.





Die Bebenstärke war zwar geringer als die eines Erdbebens in Gyeongju im Jahr 2016, die 5,8 erreichte. Der Schaden erreichte jedoch das bisher größte Ausmaß. Zum Glück wurde kein Todesopfer gemeldet. Jedoch wurden 118 Menschen verletzt, rund 1.800 Einwohner waren von der Katastrophe betroffen. Viele Schulgebäude wurden beschädigt. Als dessen Folge wurde die jährliche Reifeprüfung erstmals um eine Woche verschoben. Wegen der Schäden am Hafen und dem Bahnhof mussten die Frachtabfertigung und die Zugfahrten vorläufig eingestellt werden. Jedoch entstand kein Schaden bei Industrieanlagen in der Umgebung, wie ein Atomkraftwerk in Wolsong und ein Stahlwerk in Pohang. An Kulturgütern wurden nur geringe Schäden registriert. Die Regierung schätzte das Gesamtvolumen der Schäden auf 54,6 Milliarden Won (48,3 Millionen Dollar), das Büro der Zentralbank in Pohang auf 332,3 Milliarden Won (294 Millionen Dollar).





Schon kurz nach dem Erdbeben gab es in Wissenschaftskreisen Spekulationen, dass ein in Bau befindliches Geothermiekraftwerk in der Umgebung die Ursache für das Erdbeben gewesen sei. Die Annahme beruhte darauf, dass das Epizentrum nur mehrere hundert Meter von dem Kraftwerk entfernt war. Das im Kraftwerk in den Untergrund geleitete Wasser habe eine Verwerfungsbewegung verursacht, hieß es. Einige koreanische Forscher veröffentlichten entsprechende Studienergebnisse im Wissenschaftsjournal „Science“.





Bei der geothermischen Stromerzeugung wird Wasser in den Untergrund geleitet und dort mit Erdwärme erhitzt. Mit dem dabei entstehenden Dampf wird eine Turbine angetrieben. Hierfür muss man vier bis fünf Kilometer tief in die Erde bohren, um Wasser zuführen zu können. Die Wiederholung dieses Prozesses könne die Bodenschicht schwächen und für die Verwerfung eine zusätzliche Beanspruchung darstellen, was zu einem Erdbeben führen könne, heißt es. Jedoch wurden damals auch Stimmen laut, nach denen die Wasserzufuhr ein solches Beben nicht verursachen könne.





Angesichts der Spekulationen bildete die Regierung eine Untersuchungsgruppe aus in- und ausländischen Experten, diese führte seit März letzten Jahres eine präzise Untersuchung durch. Das Team kam nach einer einjährigen Untersuchung zu dem Schluss, dass das Erdbeben kein natürliches Beben, sondern ein durch das Geothermiekraftwerk ausgelöstes Beben gewesen sei. Ein Untersuchungskomitee im Ausland, das an dem Forscherteam der Regierung beteiligt ist, legte dieselben Analyseergebnisse vor.





Nun gilt das Augenmerk der Frage der Verantwortung und der Entschädigung. Einwohner in Pohang hatten bereits die Regierung und den Betreiber des geothermischen Kraftwerks zu einem Schadenersatz aufgefordert. Falls sich alle Bewohner von Pohang an einer von einer Bürgergruppe eingereichten Entschädigungsklage beteiligen, wird das Volumen der verlangten Entschädigung schätzungsweise fünf Billionen Won (4,4 Milliarden Dollar) erreichen.





Das Projekt für den Bau eines Geothermiekraftwerks in Pohang wurde 2010 als ein von Regierung finanziertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt in die Wege geleitet. Die Bauarbeiten wurden 2012 aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Erdbebens im Jahr 2017 war die Anlage zu 90 Prozent fertiggestellt und wurde noch nicht für den kommerziellen Betrieb genutzt.