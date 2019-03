Das urige Makgeolli erlebt sein Revival

© Getty Images Bank

Meine erste Erinnerung an Makgeolli ist ein heftiger Kater: Wer das alkoholische Traditionsgetränk zu sich nimmt, sollte dies in Maßen tun. Das hat vor allem damit zu tun, dass Makgeolli lange Zeit als günstig und simpel galt. Mittlerweile jedoch erkebt der milchige Reiswein ein Revival. Wie dieser ausschaut, besprechen wir in der neuen Folge von Fabians Korea.