Studien offenbaren Anzeichen für den Beginn eines Niedrigwachstums in China

Auch in China sind Anzeichen für den Beginn eines Niedrigwachstums zu erkennen.

Eine neulich veröffentlichte Studie besagt, dass in 30 Prozent der chinesischen Städte Bevölkerung sowie Wirtschaft rückläufig sind. Laut der „South China Morning Post“ analysierte ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität anhand von Satellitenbilern die Beleuchtungsstärke der Nachtbeleuchtung in rund 3.300 chinesischen Städten. Im Zeitraum zwischen 2013 und 2016 sei in 28 Prozent der untersuchten Städte die Nachtbeleuchtung schwächer geworden.





Dies deutet darauf hin, dass die Menge des Lichts aus Wohnungen, Geschäften und Lokalen in der Nacht abgenommen hat und Bevölkerung und Wirtschaftsvolumen der betreffenden Städte zurückgegangen sind. Der Niedergang zeichnet sich besonders deutlich in in den norchinesischen Industriestädten wie Hegang sowie in der Stadt Yiwu, die für ihren Vertrieb von Plagiaten bekannt ist, ab. Diese Städte sind mit einer strukturellen Krise konfrontiert.





Ein Problem ist, dass die kommunalen Regierungen weiterhin bei der Stadtplanung eine Expansion anstreben. In 80 Städten im Nordosten Chinas, deren wirtschaftliche Bedeutung rapide abnimmt, setzten die zuständigen Behörden bei der Stadtplanung eine wachsende Bevölkerung voraus. Die Führung in Peking will dieses Jahr eine Wachstumsquote von 6 bis 6,5 Prozent erreichen. Geht man von den Ergebnissen der Studie aus, steht die chinesische Wirtschaft jedoch an der Schwelle zum Niedrigwachstum.





Einige Experten meinen, dass die von der chinesischen Regierung veröffentlichen Wachstumsstatistiken übertrieben seien. Michael Pettis, Experte für chinesische Wirtschaft und Professor an der Peking University, sagte neulich bei einem Forum, berücksichtige man die ernsthafte Verschuldung des Staates, komme man zu dem Schluss, dass das Bruttoinlandsprodukt der Volksrepublik mindestens zur Hälfte geringer ausfalle als von der Regierung angegeben.