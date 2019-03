Dalai Lama hält seine Reinkarnation in Indien für möglich

© YONHAP News

Der in Indien im Exil lebende Dalai Lama Tenzin Gyatso sagte, dass nach seinem Tod seine Reinkarnaton in Indien gefunden werden könne. Ein von der Volksrepublik China bestimmter Nachfolger sei nicht echt. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter sprach am Montag in einem Interview mit Reuters die Möglichkeit an, dass es zwei Dalai Lamas geben werde. Einer der in diesem freien Land als seine Reinkarnation auftrete und einer der von China bestimmt werde. Ein von China bestimmter Nachfolger werde nicht respektiert und es werde ihm kein Vertrauen geschenkt.





Im tibetischen Buddhismus gibt es die Tradition der Wiedergeburt der großen Lehrer. Beim Tod eines Dalai Lama wird nach festgeschriebenen Regeln nach einem Kind gesucht das die Reinkarnation des Verstorbenen ist. Dieses wird dann im Kloster erzogen und auf seine Aufgaben vorbereitet. Der amtierende Dalai Lama gab jedoch letztes Jahr seinen Standpunkt bekannt, dass sein Nachfolger von den Tibetern demokratisch gewählt werden müsse. Im Hintergrund steht die Befürchtung China könne sich bei der Bestimmung des nächsten geistlichen Oberhaupts der Tibeter einmischen.





Dem Dalai Lama zufolge werde bei einem Treffen tibetischer Buddhisten in diesem Jahr entschieden, ob sein Nachfolger wie bisher durch die Suche nach seiner Wiedergeburt ermittelt werden solle. Die Tradition werde fortgesetzt, wenn die Mehrheit dies wünsche. Der Geistliche sagte, die Kraft und Macht der Tibeter komme von der Wahrheit. Die Macht Chinas komme von den Waffen. Langfristig sei die Wahrheit stärker als Waffen.





Tenzin Gyatso wurde 1935 im Nordosten Tibets geboren und im Alter von zwei Jahren von Mönchen als Reinkarnation des Dalai Lama erkannt. 1959 floh er im Zuge des tibetischen Aufstands nach Indien und lebt seitdem dort im Exil.