Japanische Regierung genehmigt genom-editierte Nahrungsmittel

Die japanische Regierung hat den Verkauf von Lebensmitteln, deren DNA durch Genom-Editierung verändert wurde, genehmigt. Die Sicherheit von genomchirurgisch behandelten Nahrungsmitteln ist weltweit umstritten. In Europa unterliegen sie nach wie vor strenger Kontrolle. Unter Genom-Editierung oder Genom-Chirurgie versteht man Molekularbiologische Techniken zur zielgerichteten Veränderung des Erbguts.





In Japan ist die Anwendung dieser Technik bei Lebensmitteln weit fortgeschritten. Ein Forschungsteam der Tsukuba Universität entwickelte neulich eine nährstoffbereicherte Tomate. Diese genmanipulierte Tomate soll den Blutdruck senken. Die Aminosäure GABA ist in der Tomate in 15fach höherer Konzentration enthalten. Ein Team der Kindai Universität und Kyoto Universität ist es über die Genchirurgie gelungen, eine Seebrasse mit einer 1,2fach höheren Muskelmasse zu entwickeln.





Das japanische Gesundheitsministerium vertritt den Standpunkt, dass bei gentechnisch veränderten Organismen, deren Sicherheit angezweifelt werden könne. Pflanzen, die durch eine Genom-Editierung verändert werden, könne man als gewöhnliche Nahrungsmittel einstufen. Das Ministerium berücksichtigte dabei die Meinung einiger Wissenschaftler, denen nach das Ergebnis einer Genom-Editierung ähnlich einer natürlichen Mutation sei. Umweltorganisation in Japan erheben dagegen heftigen Protest. Sie fürchten, dass veränderte Arten das Ökosystem gefährden.