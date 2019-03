Wahlkampf für Nachwahlen zum Parlament beginnt

ⓒYONHAP News

Die Nachwahlen zum Parlament am 3. April finden lediglich in zwei Wahlkreisen statt . Da sie im Vorfeld der Parlamentswahlen im kommenden Jahr stattfinden, setzen sich die Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers trotzdem mit aller Kraft dafür ein, ihre Kandidaten zu unterstützen.





Neu vergeben werden die Abgeordnetensitze für die Viertel Seongsan in Changwon und den Landkreis Goseong in Tongyeong, beide in der Provinz Süd-Gyeongsang. Der Sitz in Changwon-Seongsan ist seit dem Tod des dort gewählten Abgeordneten der Gerechtigkeitspartei, Roh Hoe-chan, im vergangenen Jahr vakant. In Tongyeong-Goseong verlor der Abgeordnete der Freiheitspartei Koreas (LKP), Lee Gun-hyeon, das Mandat, weil er wegen der Verletzung des Gesetzes zu politischen Fonds verurteilt wurde. Daher hat die regierende Minjoo-Partei Koreas bei den Wahlen hinsichtlich der Mandatszahl quasi nichts zu verlieren. Dagegen muss die LKP das Mandat in Tongyeong verteidigen und den Sitz in Changwon zurückgewinnen. Die Gerechtigkeitspartei muss das Mandat in Changwon verteidigen . Daher stehen beide Parteien durchaus unter Erfolgszwang.





Laut am Montag veröffentlichten Umfrageergebnissen liegen die Kandidaten der LKP im Rennen in beiden Wahlkreisen an der Spitze. In Changwon-Seongsan sind sieben Kandidaten im Rennen, der LKP-Kandidat Kang Ki-youn führt mit 30,5 Prozent Zustimmung die Tabelle an. Der Kandidat der Gerechtigkeitspartei, Yeo Young-guk, liegt mit 29 Prozent knapp hinter Kang. In Changwon leben viele in einem Industriekomplex beschäftigte Arbeitnehmer, und viele sind Mitglieder von Gewerkschaften. Daher finden progressive Kräfte dort große Zustimmung.





In Tongyeong-Goseong führt der LKP-Kandidat Jeong Jeom-sik mit 51 Prozent Zustimmung mit einem relativ großen Vorsprung das Rennen an. Der Kandidat der Regierungspartei, Yang Moon- seok , folgt mit 36,6 Prozent. Die regionale Wirtschaft der Stadt Tonygeong ist als Folge des Abschwungs der Schiffbauindustrie mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Regierungspartei verspricht bei der Werbung für ihren Kandidaten eine Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft. Es scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein, dass Yang den LKP-Kandidaten einholt.





Falls die LKP in beiden Wahlkreisen siegt, wird die Machtposition von Parteichef Hwang Kyo-ahn deutlich verstärkt. Nach Hwangs Wahl zum Parteivorsitzenden im Februar stiegen die Zustimmungswerte für die größte Oppositionspartei des Landes, während die Regierungspartei an Zustimmung verlor. Die Zustimmungsdifferenz zwischen beiden Parteien ist nun so gering wie nie seit dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in. Der LKP-Kandidat Jeong in Changwon-Goseong war Staatsanwalt und zählt zu Hwangs Vertrauten.





Sollte die Gerechtigkeitspartei den Sitz in Changwon-Seongsan erneut gewinnen, wird sie wieder sechs Mandate in der Nationalversammlung haben. Dann kann sie wieder eine gemeinsame Fraktion mit der Partei für Demokratie und Frieden bilden, was ihr bei den Parlamentsaktivitäten Rückenwind geben wird. Daher müsste die progressive Partei alles daran setzen, das Mandat wieder zu gewinnen.





Die Minjoo-Partei Koreas hat zwar in Hinsicht auf die Mandatszahl nichts zu verlieren. Jedoch könnte eine einfache Niederlage der Partei einen großen Schock versetzen. Die Beliebtheitswerte sowohl von Präsident Moon Jae-in als auch der Regierungspartei sinken derzeit. Sollte die Partei bei den anstehenden Wahlen keinen guten Eindruck hinterlassen, kann sich der Abwärtstrend beschleunigen. Das könnte dazu führen, dass die Regierungspartei die Vorherrschaft verliert. Zudem würden die Aussichten für die Parlamentswahlen von 2020 eingetrübt.