Wahlkampf für Nachwahlen beginnt

Am Donnerstag hat der offizielle Wahlkampf für die Nachwahlen am 3. April begonnen . In den Wahlkreisen Seongsan in Changwon und Goseong in Tongyeong werden Abgeordnete für das Parlament gewählt. In Mungyeong und Jeonju wird das Stadtparlament neu zusammengesetzt.





Der Wahlkampf findet 13 Tage lang bis zum 2. April statt . Die Kandidaten dürfen bis dahin in ihren Wahlkreisen Transparente anbringen und an öffentlichen Plätzen über Lautsprecher Reden halten. Wahlkampfaktivitäten per Internet, E-Mail und soziale Netzwerke sind ebenfalls erlaubt. Die vorzeitige Stimmabgabe findet am 29. und 30. März von 6 Uhr bis 18 Uhr statt. Am offiziellen Wahltag sind die Wahllokale bis 20 Uhr geöffnet.





Bei einer Umfrage vom Montag lagen im Wahlkreis Changwon-Seongsan der Kandidat der Freiheitspartei Koreas Kang Ki-yoon und Yeo Yeong-guk von der Gerechtigkeitspartei mit jeweils 30,5 Prozent und 29 Prozent Kopf an Kopf. Kwon Min-ho von der regierenden Minjoo Partei Koreas folgte als Dritter mit 17,5 Prozent Zustimmung.





Der Parlamentssitz für Changwon-Seongsan ist seit dem Tod des Abgeordneten Roh Hoe-chan vakant, der im Juli letzten Jahres nach Vorwürfen, illegale politische Spenden angenommen zu haben, Selbstmord beging. Die Zahl der Sitze für die Gerechtigkeitspartei schrumpfte damit von sechs auf fünf.





In Changwon sind viele Industriearbeiter beschäftigt und Gewerkschaften sind gut organisiert. Die Gerechtigkeitspartei hat daher gute Chancen, die Zahl ihrer Sitze wieder auf sechs zu erhöhen. Die konservative Freiheitspartei hofft, in der Hochburg der Linken nach sieben Jahren wieder siegen zu können.