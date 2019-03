Parteien einigen sich auf Entwurf für Reform des Wahlsystems

ⓒYONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas und drei kleine Oppositionsparteien haben einen Entwurf für die Reform des Wahlsystems ausgearbeitet.





Die vier Parteien gaben bekannt, am Sonntag nach siebenstündigen Verhandlungen Einigungen zum Wahlgesetz für öffentliche Ämter erzielt zu haben.





Sie einigten sich darauf, ein teilweises Mixed-Member-Proportional-System einzuführen und dabei die Zahl der Abgeordnetensitze insgesamt bei 300 zu belassen. Die Zahl der Direktmandate soll von gegenwärtig 253 auf 225 gesenkt und die Zahl der nach dem Stimmenanteil der Parteien zu vergebenden Listenmandate von 47 auf 75 erhöht werden.





Die Parteien wollen zudem das Verfahren für die Nominierung der Kandidaten in ihrer Parteisatzung und -regelung festschreiben und der Nationalen Wahlkommission darüber berichten. Damit soll die Kritik eingedämmt werden, die Nominierung von Listenkandidaten finde hinter verschlossenen Türen statt.





Die regierende Minjoo Partei Koreas will den Entwurf für die Wahlreform zusammen mit der Neuverteilung der Ermittlungszuständigkeiten der Polizei und Staatsanwaltschaft sowie der Einrichtung einer Ermittlungsstelle im Falle eines Korruptionsverdachts gegen hohe Beamte, in einem Fast-Track-Verfahren bearbeiten. Hierfür vorgesehene Entwürfe müssen in 270 Tagen im zuständigen parlamentarischen Ausschuss überprüft und dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Über die Anwendung des Verfahrens entscheidet der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses bzw. der Parlamenspräsident.





Die größte Oppositiospartei Freiheitspartei Koreas kritisiert das Vorhaben der regierenden Partei als linke Diktatur und als Plan, langfristig an der Macht zu bleiben.