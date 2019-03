USA sanktionieren zwei chinesische Reedereien wegen Verbindungen zu Nordkorea

ⓒKBS News

Die USA setzen nun durch die Verschärfung von Sanktionen Nordkorea stark unter Druck. In letzter Zeit konzentrieren sich die USA darauf, illegale Transshipments auf See, ein wichtiges Mittel Nordkoreas zur Umgehung der Sanktionen, zu blockieren. Dadurch will Washington die illegale Einfuhr von raffiniertem Öl durch Nordkorea möglichst verhindern. Sollte die Versorgung mit raffiniertem Öl nicht zustande kommen, werden Nordkoreas militärische und industrielle Aktivitäten in hohem Maße eingeschränkt. Die Aufrechterhaltung des Regimes wird ebenfalls davon betroffen sein. Deshalb setzt sich Nordkorea für die Einfuhr von raffiniertem Öl ein, während die USA alles daran setzen, dies zu verhindern.





Das US-Finanzministerium teilte mit, dass Nordkorea verschiedene irreführende Methoden angewendet habe, um illegale Umladungen durchzusetzen. Dabei handelt es sich darum, Daten, Herkunfts- und Zielort von Schiffen und Fracht unkenntlich zu machen. Manipulationen des automatischen Identifikationsystems, Transshipments auf dem Meer, Manipulationen von Dokumenten und Daten wurden als solche Methoden genannt. Das US-Finanzministerium ging davon aus, dass Nordkorea mittels solcher Methoden 3,78 Millionen Barrel raffiniertes Öl eingeführt habe. Das ist mehr als das 7,5-Fache des gemäß Sanktionen des UN-Sicherheitsrats zulässigen jährlichen Einfuhrvolumens, das bei 500.000 Barrel liegt. Vor der Verhängung der entsprechenden Sanktion hatte Nordkorea etwa 4,5 Millionen Barrel raffiniertes Öl im Jahr importiert.





Zu Nordkoreas illegalen Handlungen zählen geheime Schifffahrten durch die Manipulation oder Unbrauchbarmachung des automatischen Identifikationssystems (AIS). AIS ist ein Standard-Navigationssystem für die Übertragung von Informationen zur Identifzierung von Schiffen sowie über deren Fahrt und den Standort. Nordkorea fälschte auch Schiffsnamen, von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) vergebene Identifikationsnummern und weitere Informationen. Am Schiffskörper soll neben dem Schiffsnamen eine siebenstellige Nummer gemäß IMO-Kritierien angebracht sein, wenn die Bruttoraumzahl eines Schiffes ein bestimmtes Niveau erreicht. Bei Schiffen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, sollen die IMO-Nummern anderer Schiffe angebracht gewesen und falsche AIS-Daten übermittelt worden sein.





Zu den repräsentativsten Illegalitäten zählen Schff-zu-Schiff-Transfers. Das bedeutet, dass Güter nicht an einem Hafen, sondern auf See von einem Schiff auf ein anderes Schiff umgeladen werden. Dieses Verfahren ermöglicht, den Herkunfts- oder den Zielort der Fracht zu verheimlichen. Laut dem US-Finanzministerium betreibt Nordkorea mindestens 28 Öltanker, die durch Schiff-zu-Schiff-Transfers raffinierte Ölprodukte transportieren können, und mindestens 33 Schiffe, mit denen Kohle befördert werden kann. Das Ressort veröffentlichte Fotos illegaler Umladungen.





Dabei soll vor allem Kohle gegen raffiniertes Öl ausgestauscht werden. Grund ist, dass Nordkorea wegen des Exportembargos für Kohle Schwierigkeiten mit dem Devisenerwerb hat. Das US-Finanzministerium teilte mit, dass letztes Jahr mindestens 263 Tanker mittels illegaler Transshipments raffiniertes Öl an Nordkorea geliefert hätten.





Nordkorea fälschte außerdem Papiere zu Gütern und Schiffen, um den Herkunfts- und Zielort zu verschleiern. Dazu zählen unter anderem Frachtbrief, Herkunftszertifikat, Rechnung, Versandliste und Versicherungsschein.





Die USA setzten jüngst das große Patrouillenschiff der Küstenwache, USCGC Bertholf, ein, um illegale Umladungen durch Nordkorea zu kontrollieren. Der Einsatz der Bertholf wird als strikte Maßnahme vergleichbar mit einer Seeblockade betrachtet. Das zeigt, dass die USA nach dem ergebnislosen Gipfel mit Nordkorea in Hanoi den Druck auf das Land maximal erhöhen.