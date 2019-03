Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat am 21. März das Weißbuch 2019 zur Wiedervereinigung veröffentlicht. Danach beträgt die Zahl der Personen, die im vergangenen Jahr den anderen Teil Koreas besucht haben, insgesamt 7.498. Aus Südkorea besuchten 6.689 Personen Nordkorea und umgekehrt 809. Im Vorjahr lag die Zahl bei insgesamt lediglich 115. Im Zuge der drastischen Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen im vergangenen Jahr ist die Zahl der Besucher des jeweils anderen Landesteils explosionsartig gestiegen. Im Jahr 2017 gab es zwischen beiden Koreas überhaupt keinen Verkehr von Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr gab es 5.999 Fälle von grenzüberschreitendem Autoverkehr. Die Zunahme der Zahl der Personen, die jeweils den anderen Landesteil besuchten, war den aktivierten innerkoreanischen Austausch- und Kooperationsprojekten sowohl auf Regierungsebene als auch im privaten Sektor sowie auf der Ebene der einzelnen lokalen Verwaltungseinheiten zu verdanken. Weil die Sanktionen der Völkergemeinschaft gegen Nordkorea weiterhin bestehen, und auch weil die Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Industrieparks Kaesong noch nicht zustande kam, war die Zunahme des innerkoreanischen Handelsvolumens gering. Das Volumen der Einfuhren aus Nordkorea betrug 11 Millionen und das der Ausfuhren aus Südkorea nach Nordkorea 21 Millionen Dollar. Als der Industriepark Kaesong betrieben wurde, lag das innerkoreanische Handelsvolumen bei einer Milliarde Dollar. Im Internet war zu lesen, dass sich die Zahlen angesichts der verbesserten innerkoreanischen Beziehungen in den nächsten Jahren noch deutlich besser entwickeln würden.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Brotpreise in Seoul weltweit am höchsten sind. In Seoul kostet 1 kg Brot 15,59 Dollar. Damit nehmen die Seouler die weltweit teuersten Brote zu sich. Das britische Marktforschungsinstitut Economy Intelligence Unit hat kürzlich einen Bericht über die Lebenshaltungskosten in der Welt veröffentlicht. Danach ist Seoul unter 133 untersuchten Städten der Welt die siebtteuerste Stadt. Die südkoreanische Hauptstadt teilte sich diesen Rang mit New York und Kopenhagen und rutschte gegenüber dem Vorjahr um einen Rang ab. Die Liste der Städte wurde anhand der Preise von rund 160 Waren und Dienstleistungen in den Bereichen wie Lebensmittel, Kleidung, Wohnen und Verkehr ermittelt. Wie schon erwähnt, weist Seoul die weltweit teuersten Brotpreise auf. Bei den Bierpreisen liegt Seoul an dritter Stelle. Bei den Preisen für einen Herrenanzug rangiert Seoul nach New York auf Platz zwei. Ein Herrenanzug kostet in Seoul durchschnittlich 2.074 Dollar. Hinsichtlich der hohen Brotpreise in Seoul meinten viele Netzbürger, dass seit einiger Zeit auch in der Bäckerei- und Konditorei-Branche viele Bio- bzw. sogenannte Premium-Produkte auf den Markt kommen, und dass dies einen Beitrag zum Anstieg der Brotpreise geleistet zu haben scheine. Auch einige große Bäckereiketten hätten die Brotpreise nach oben getrieben. Viele meinten, dass sie zurzeit tatsächlich die zu hohen Lebenshaltungskosten in Seoul zu spüren bekommen. Alles werde teurer, aber das Gehalt steige nicht.





Kürzlich war im Suchwort-Ranking das Wort Kiosk zu finden. Dies hatte mit einer vor kurzer Zeit stattgefundenen Messe zu tun. Es handelte sich um eine Messe für Geschäftsgründungen, an der rund 300 Franchise-Unternehmen teilnahmen. Die Messe wurde vor allem von zahlreichen Bürgern besucht, die die Gründung eines eigenen Geschäftes planen. Sie zeigten vor allem großes Interesse an als Kiosk bezeichneten Bestellautomaten, weil sie durch die Einrichtung dieser Automaten möglichst wenig Arbeitskräfte beschäftigen und damit Personalkosten sparen wollen. Trotz unterschiedlicher Preise je nach Anbietern und Sorten der Geräte liegen die Leihgebühren für einen Bestellautomaten zwischen 58 und 178 Dollar im Monat. Auch wenn man einen Automaten gegen 178 Dollar im Monat ausleihen würde, entsprechen diese Kosten lediglich dem Lohn von einem Mitarbeiter, der 8 Stunden am Tag arbeitet, für drei Tage. Da ist es doch selbstverständlich, dass man lieber einen Automaten installiert, statt eine Kassiererin oder einen Kassierer einzustellen. Ein Mitarbeiter eines Herstellers von Bestellautomaten sagt, dass das Unternehmen zurzeit mehr als 200 Automaten am Tag verkaufe. Er ist der Meinung, dass dieser Markt ein drastisches Wachstum erleben wird. Viele Netzbürger finden die Situation, dass Maschinen immer mehr Menschen ersetzen, zwar bedauerlich. Sie sind aber der Meinung, dass man die Technologieentwicklung weder verhindern noch stoppen kann, und dass andere Alternativen zugunsten der menschlichen Arbeitskräfte gefunden werden sollten.