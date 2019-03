Taemin von Shinee veranstaltet erfolgreich Solokonzert

© SM Entertainment

Die SHINEE-Mitglieder sind auch solo wettbewerbsfähig. Das Mitglied Taemin dieser Gruppe hat am 17. März schon sein zweites Solokonzert in Seoul veranstaltet und das mit großem Erfolg. Das Konzert fand drei Tage lang statt und alle Tickets waren im Nu ausverkauft. In den drei Tagen kamen 15.000 Besucher.

Taemin eröffnete das Konzert mit “Identity“. Auch sang er neuere Lieder wie „Want“, „Drip Drop“ und „Artistic Groove“. Die Fans waren gleich aus dem Häuschen.

Der Künstler hatte auch verschiedene Events für seine Fans vorbereitet. Er hing zum Beispiel an einem Seil und schwebte so auf die Bühne. Auch andere Performances waren während des Konzertes zu sehen.

Aber der Höhepunkt des Konzertes war, als Taemin das Lied „Heaven“ vortrug. Denn dieses Lied hat er selbst geschrieben. Die Anwesenden schenkten ihrem Idol großen Beifall.

Taemin sang Lieder aus seinen Alben und auch welche, die er in Japan veröffentlicht hatte. Insgesamt waren es 25 Titel.