Musik, die sich nicht nach dem Trend richtet

© YONHAP News

„Der Markt beherrscht die Welt. Wenn etwas nicht marktfähig ist, dann verliert es seine Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn die Gesellschaft sich technisch weiterentwickelt, möchte ich mich mit der Kultur befassen, die fernab des Marktes liegt. In diesem Sinne habe ich das Projekt „Jeong Taejund Park Eunok 40. Jubiläumsprojekt” gestartet.”

Das sind die Worte vom Sänger und Komponist Jeon Taejune, der schon vor 41 Jahren debütiert hat. Seine Gattin Park Eunok ist ebenfalls Sängerin und schon 40 Jahre in der koreanischen Musikwelt tätig. Das Paar, das inzwischen schon mehrere Alben auf den Markt gebracht hat und das ganze Leben lang Musik gemacht hat, will im April eine landesweite Konzerttournee veranstalten. Auch anlässlich des 40. Bühnenjubiläums wollen sie nicht nur ein Jubiläumsalbum, sondern auch ein Buch herausgeben und eine Ausstellung geben.

Jeong und Park singen Lieder mit lyrischen Liedtexten. Diese kamen noch bis in die 80er beim Publikum gut an. Allerdings änderte sich der Trend in der Musikindustrie schnell. Alles richtete sich eben nach dem Markt, so wie Jeong gesagt hatte.

Die beiden Künstler wollen mit ihrem Projekt zeigen, dass auch Lieder mit gefühlvollen Liedtexten bei den Musikliebhabern ankommen.