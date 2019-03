Jeong Eunji von Apink will Solokonzert in asiatischen Städten veranstalten

Die Sängerin Jeong Eunji, die auch ein Mitglied der Girlgroup Apink ist, will in Kürze ein Solokonzert in einigen asiatischen Städten veranstalten.

Starten will sie am 4. Mai in Taiwan, dann geht es weiter am 18. in Hongkong. Jeong sei sehr aufgeregt, ihre erste Asientour als Solosängerin austragen zu dürfen, so ihre Agentur.

Die Sängerin hat aber schon einige Erfahrungen mit Solokonzerten. Bereits im Jahr 2018 hat sie einen Auftritt in Seoul und Japan gehabt und diese waren äußerst erfolgreich.

Da sie sehr gefragt ist, hat sie eben eine Asientournee konzipiert.

Jeong debütierte 2011 als Apink-Mitglied, hat dann im Jahr 2016 ein Soloalbum veröffentlicht und sich auch als Solosängerin behauptet. Die Lieder „Hopefully Sky“ und „Du der Frühling” wurden Hitsongs.