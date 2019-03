iKon nach Auftritt bei SXSW auf SNS häufig erwähnt

© YG Entertainment

Die koreanische Gruppe iKon wurde jüngst zum Musikfestival SXSW eingeladen und trat am 13. März auf die Bühne. Die anwesenden Musikfans waren sofort begeistert von den Koreanern. Daher schrieben sie Kommentare auf SNS-Seiten, so dass iKon laut Billboard nach dem Auftritt bei SXSW am häufigsten erwähnt wurden.

Billboard erklärte, dass allein die Ankündigung, dass iKon am SXSW teilnehmen werden, schon für Furore gesorgt hätte. Als sie dann auf der Bühne standen und zehn Lieder vortrugen, reagierten die Festivalbesucher schnell.

iKon haben damit ihren Auftritt in den USA absolviert und dabei noch bewiesen, dass sie auch auf SNS konkurrenzfähig sind.